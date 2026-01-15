La Junta firma la cesión del solar del futuro Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras y desbloquea las obras

Durante años fue una promesa aplazada, una reivindicación constante de la comunidad educativa y cultural de Algeciras. Hoy, ese anhelo empieza a materializarse. La Junta de Andalucía ha firmado ya el convenio que permite disponer del suelo donde se levantará el nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, un paso administrativo clave que allana definitivamente el camino para el inicio de las obras.

La cesión del solar ha sido formalizada por la delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, dirigida por Inmaculada Olivero, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Algeciras. El convenio recoge la aceptación, por parte de la administración autonómica, de la transmisión gratuita de la propiedad del inmueble conocido como el antiguo Cuartel de Fuentenueva, situado en la calle Fuente Nueva número 42.

La operación se ha realizado mediante una mutación demanial subjetiva, tal y como establece la Orden de 23 de diciembre de 2025 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Este trámite supone el último gran requisito administrativo pendiente para activar el proyecto.

Una vez firmado el convenio por ambas administraciones, Junta y Ayuntamiento, el expediente será remitido a los Servicios Centrales de la Agencia Pública Andaluza de Educación, organismo que se encargará de licitar el proyecto de demolición de la infraestructura que ocupa actualmente la parcela, primer paso visible hacia la construcción del nuevo centro.

El futuro Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía se ubicará en una parcela de 6.083 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 3.756 metros cuadrados. El edificio ha sido concebido como un espacio moderno y plenamente adaptado a la enseñanza musical, con capacidad para 600 alumnos, tanto de enseñanzas elementales básicas —dos ciclos de dos cursos— como de enseñanzas profesionales, que abarcarán seis cursos.

El proyecto, que supondrá una inversión superior a 5,4 millones de euros, está llamado a convertirse en uno de los grandes equipamientos educativos y culturales del Campo de Gibraltar. Además de dar respuesta a una demanda histórica, el nuevo conservatorio rendirá homenaje al legado universal de Paco de Lucía, reforzando el papel de Algeciras como referente musical y cultural.