Así será el gran templo de la música del Campo de Gibraltar

Durante más de una década ha sido una promesa recurrente, un proyecto aplazado una y otra vez, casi una deuda histórica. Hoy, en el arranque de 2026 por fin, el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía de Algeciras empieza a dejar de ser una idea para convertirse en una realidad tangible. La publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la orden que formaliza la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento supone el último y decisivo paso administrativo para que comiencen las obras del que será uno de los grandes equipamientos culturales y educativos del Campo de Gibraltar.

El futuro conservatorio se levantará en el solar del antiguo cuartel de Fuentenueva, en la calle Fuente Nueva, un enclave urbano consolidado que durante años ha aguardado un uso acorde a su potencial. Allí, la Junta de Andalucía proyecta una infraestructura moderna, abierta a la ciudad y diseñada específicamente para la enseñanza musical, con una inversión superior a los 5,4 millones de euros, incluyendo proyecto y obra.

Del cuartel abandonado al corazón musical de la ciudad

El camino hasta aquí ha sido largo. El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó ya en octubre de 2014 la mutación demanial del inmueble para destinarlo a conservatorio, una decisión que se rectificó y concretó en febrero de 2015, cuando se fijó una superficie de más de 6.700 metros cuadrados y se asumió el compromiso municipal de demoler completamente las antiguas instalaciones militares para dejar el solar a cota cero, listo para construir.

El antiguo cuartel de la Fuentenueva, donde irá ubicado el Conservatorio. / Erasmo Fenoy

Sin embargo, no fue hasta abril de 2025 cuando el pleno municipal dio el paso definitivo para formalizar la cesión gratuita del suelo a la Consejería de Educación. Meses después, la Junta culminó el proceso con la aceptación oficial del inmueble, que llevará el nombre de Paco de Lucía como homenaje permanente al guitarrista universal nacido en Algeciras.

La entonces consejera de Educación, Patricia del Pozo, ya había avanzado en mayo de 2024 que el proyecto estaba redactado y listo para ejecutarse. Ahora, con la propiedad del suelo ya en manos de la administración autonómica, el calendario empieza a despejarse.

Un edificio pensado desde la música… y desde la ciudad

El diseño del conservatorio es obra del estudio Networking Global New Process Arquitectos (NGNP), ganador del concurso público para redactar el proyecto. Su propuesta huye del edificio cerrado y convencional para apostar por un centro permeable, flexible y profundamente urbano.

El elemento vertebrador del conjunto será un gran patio central, un espacio libre no exigido por el programa funcional, pero concebido como el auténtico “órgano vital” del conservatorio. En torno a él se organizan los distintos volúmenes del edificio, generando una arquitectura que dialoga con la topografía de la parcela, el arbolado existente y las dos calles que la delimitan.

El acceso principal se realizará a través de un amplio atrio cubierto que conduce al vestíbulo y al patio, mientras que una segunda entrada permitirá conectar el edificio desde la esquina sureste. Esta disposición permite un uso independiente de distintos espacios, incluso fuera del horario lectivo.

Uno de los accesos al Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras. / NGNP arquitectos

Auditorio, cafetería y patio: un conservatorio abierto al público

Uno de los grandes valores del proyecto es su vocación de apertura. El auditorio contará con acceso directo desde el exterior y aseos propios, lo que permitirá su uso autónomo para conciertos, recitales o actividades culturales sin necesidad de abrir todo el centro. El vestíbulo funcionará como lobby independiente, reforzando esa idea de edificio compartido con la ciudad.

La cafetería también podrá utilizarse de forma separada, o integrada con el patio central, ampliando las posibilidades del espacio: conciertos al aire libre, cine de verano, encuentros culturales o actividades abiertas al barrio.

El patio, equipado con accesos modulables mediante cancelas, permitirá múltiples configuraciones de uso, convirtiéndose en un auténtico foro cultural al aire libre en pleno centro urbano.

Porche interior y cafetería. / NGNP arquitectos

Capacidad para 600 alumnos y una oferta educativa completa

El nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía tendrá capacidad para 600 alumnos, repartidos entre enseñanzas elementales y profesionales. El edificio contará con una superficie construida de entre 3.700 y 3.800 metros cuadrados, según las distintas fases del proyecto.

Entre sus dependencias se incluyen:

30 aulas instrumentales individuales

10 cabinas de estudio

6 aulas no instrumentales

3 aulas de música de cámara

2 aulas de orquesta, banda y coro

7 departamentos

Biblioteca, videoteca y fonoteca

Salón de actos

Cafetería

Porche exterior cubierto

Zonas ajardinadas y área de estacionamiento

Todo el diseño presta especial atención al aislamiento y acondicionamiento acústico, así como a la iluminación natural, la ventilación y el confort térmico, aspectos esenciales para un centro dedicado a la enseñanza artística.

La Junta de Andalucía ha subrayado que el proyecto incorpora criterios bioclimáticos adaptados a las condiciones de Algeciras: orientación, radiación solar, humedad y vientos dominantes. El objetivo es optimizar el consumo energético y garantizar espacios saludables y eficientes, tanto en el interior como en las zonas exteriores.

Auditorio del Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras. / NGNP arquitectos

El legado de Paco de Lucía, convertido en espacio educativo

Más allá de cifras, planos y plazos, el nuevo conservatorio simboliza algo más profundo: la consolidación del legado de Paco de Lucía como referente cultural y educativo. Algeciras no solo rendirá homenaje a su músico más universal con un nombre, sino con un espacio vivo donde nuevas generaciones se formen, creen y compartan música.

Tras 12 años de trámites, acuerdos y esperas, la ciudad empieza a ver cómo aquel solar olvidado de Fuente Nueva se prepara para convertirse en uno de los grandes focos culturales del sur de Andalucía. El conservatorio ya no es una promesa: es un proyecto en marcha.