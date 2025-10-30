Educación presupuesta 500.000 euros en 2026 para demoler el antiguo cuartel donde se levantará el Conservatorio de Algeciras

La Junta de Andalucía aspira a que 2026 sea el año del esperado inicio del proyecto del Conservatorio Paco de Lucía en Algeciras. Los Presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio reservan una partida de 500.000 euros para la demolición de los antiguos cuarteles que actualmente ocupan la parcela de la calle Fuente Nueva.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha enfatizado este jueves que la demolición no tiene por qué ser la única intervención prevista para el próximo año, dando a entender que si el derribo se ejecuta en un periodo relativamente ajustado, la licitación y la construcción del nuevo edificio podrían abordarse también en 2026. "Existe un compromiso de construcción una vez que se demuelan los edificios actuales", ha subrayado Colombo durante la presentación de los Presupuestos andaluces para el Campo de Gibraltar acompañada por el subdelegado Javier Ros y la delegada territorial Inmaculada Olivero.

Hace ahora un año, en la presentación de las cuentas todavía en vigor, la Junta se comprometió a poner en marcha el proyecto en 2025 y la propia Colombo sostuvo que "para 2025 se ha previsto la licitación de la obra".

Ahora, demolición mediante, el horizonte del proyecto se sitúa en el año que viene, si bien de la construcción de una sede para el Conservatorio Paco de Lucía se habla desde los años 90. Desde aquella época hasta ahora sus alumnos y profesores son nómadas que desarrollan su actividad en distintos emplazamientos errando entre el IES Isla Verde o la Escuela Sánchez Verdú, sin un recinto propio y adecuado.

La responsable provincial de Patrimonio, Inmaculada Olivero, ha reconocido que los trámites burocráticos para la cesión de los terrenos entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía todavía no están terminados. "Aunque los terrenos siempre han sido de la Junta, debe pasar por Patrimonio para su adscripción a la Consejería correspondiente. El trámite está actualmente en información jurídica y se va a solventar ya. Una vez adscrito a la Consejería, se podrá demoler", según Olivero.

Inmaculada Olivero, Mercedes Colombo y Javier Ros, este jueves en la presentación de los Presupuestos 2026. / Vanessa Pérez

Así será el Conservatorio

El centro se ubicará en una parcela de 6.083 metros cuadrados y contará con una superficie total construida de 3.756 metros cuadrados. Tendrá capacidad para 600 alumnos, tanto de enseñanzas elementales básicas (dos ciclos con dos cursos cada uno) como de enseñanzas profesionales (seis cursos).

El edificio dispondrá de seis aulas no instrumentales; tres de música de cámara; dos de orquesta, banda y coro; diez cabinas de estudios; treinta aulas instrumentales individuales; siete departamentos; una biblioteca-videoteca-fonoteca; un salón de actos con acceso desde el exterior; una cafetería; un porche exterior cubierto; zonas ajardinadas; y un área de estacionamiento de vehículos. Todos estos espacios tendrán su correspondiente aislamiento y acondicionamiento acústico, así como la iluminación y ventilación.

Proyecto del Conservatorio Paco de Lucía. / E.S.

Mayores "perfectamente" atendidos en la residencia de San José Artesano

Los Presupuestos de la Junta para 2026 no incluyen fondos para concluir con la reforma de la residencia de mayores de San José Artesano, en Algeciras. En 2022 se inició un proyecto presupuestado en 7,8 millones para la renovación integral de varias plantas del edificio cuyo contrato tuvo que ser rescindido.

Los representantes del Gobierno andaluz han enfatizado que, pese a las obras inconclusas, los usuarios están "perfectamente atendidos". Tras varias preguntas de Europa Sur, Javier Ros y Mercedes Colombo han reconocido que no hay fondos previstos en 2026 para retomar este proyecto. "No puede haber para todo", ha zanjado Colombo, quien ha conminado a ver la parte "positiva" de los presupuestos, especialmente en la atención social.

Ros y Colombo han recordado que, al margen de la situación de San José Artesano, hay 21 millones para la atención a mayores en la provincia de Cádiz de los que 19 millones vendrán para Algeciras: 16,7 para el nuevo Centro de Servicios Sociales de El Cobre, cuya construcción ya está en marcha, y otros 3,8 millones para un Centro de Día en la Avenida Venecia de San José Artesano.

"Los usuarios del centro están perfectamente atendidos. La Inspección de Trabajo lo ha verificado y el centro cumple con la ratio de usuarios. Seguimos apostando por los mayores y lo que va en el presupuesto es el Centro de Mayores de El Cobre", ha comentado Ros para responder a las recientes críticas del PSOE sobre la residencia.