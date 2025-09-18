Cruce de reproches en Algeciras por la cesión de los terrenos para el Conservatorio Paco de Lucía

La actualidad política algecireña pasa este jueves por las versiones encontradas del equipo de gobierno (PP) y del principal partido de la oposición (PSOE) en relación al expediente de concesión de los terrenos municipales para la construcción del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía.

El PSOE ha denunciado que los trámites de cesión aún no han concluido, mostrando la respuesta de la Junta de Andalucía a una pregunta realizada por secretaria general de los socialistas algecireños, Rocío Arrabal, a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación sobre los tiempos para las obras del conservatorio. “Se encuentra en tramitación el expediente para la cesión de la parcela”, se lee en la contestación. Los socialistas han compartido su “indignación” ante la información recibida. “Ha dicho (Landaluce) en varias ocasiones que la parcela estaba cedida y ahora resulta que nos llevamos la desagradable sorpresa de que no, que no lo estaba”, ha lamentado Arrabal.

Las explicaciones por parte del equipo de gobierno han llegado poco después, cuando el delegado de Educación, Javier Vázquez, ha asegurado que el ayuntamiento ya terminó su parte de los procesos administrativos para la cesión del suelo y que es ahora la Junta de Andalucía la que tiene la pelota en su tejado, trabajando para validar el convenio.

Vázquez ha explicado que, una vez terminada la tramitación administrativa de la Junta (a la que según él hace referencia la respuesta de la Consejería), ambas partes se sentarían a firmar el convenio de cesión de la parcela, que pasaría entonces a manos del organismo regional.

“El pasado abril pasó por sesión plenaria el borrador de convenio para poder firmar esa cesión del suelo. Por lo tanto, el Ayuntamiento ha terminado su tramitación administrativa pero la Junta de Andalucía se encuentra en ello”, ha matizado el delegado de educación. “En estos momentos se encuentra en la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda para poder validar ese borrador de convenio”, añadió.

“Una cosa es poner a disposición esos terrenos y otra cosa es darlos, por lo tanto, solo nos queda darlos”, ha insistido el delegado de Educación, quien asegura que la Junta le ha trasladado al gobierno local su intención de construir a la mayor brevedad posible, y así lo esperan ellos.

El organismo regional se comprometió hace un año a poner en marcha en 2025 la construcción del Conservatorio. La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, afirmó que la construcción de este centro "es la prioridad de la Consejería de Educación en la provincia", y que "para 2025 se ha previsto la licitación de la obra".

Restan tres meses hábiles para finalizar el año y queda por finalizar la firma del convenio de cesión de la parcela, el concurso para la licitación de la obra, la adjudicación del proyecto, la resolución de posibles alegaciones al concurso, la firma del contrato y el inicio de los trabajos de construcción con el acta de replanteo de las obras y primeros movimientos de tierras.

Cruce de acusaciones

La secretaria general del PSOE algecireño ha lamentado que el alcalde de Algeciras “sigue mintiendo” a los ciudadanos y alumnos y profesores del Conservatorio, tras “11 años de retrasos y promesas incumplidas”. “Esto es una auténtica vergüenza, y el señor Landaluce ya está tardando en dar explicaciones y en pedir discupas, porque lleva once años engañando a la comunidad educativa del Conservatorio”, ha advertido la parlamentaria algecireña.

En diciembre de 2014, el pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión de la parcela ubicada en los antiguos cuarteles de la Fuentenueva mediante la fórmula de “mutación demanial subjetiva”, sin embargo, no fue hasta 2023 cuando el proyecto volvió a tomar impulso al comprometerse la Consejería de Desarrollo Educativo a poner en marcha la construcción del conservatorio en 2025, incluyéndose en sus Presupuestos.

“Prometieron que estaría construido en 2015, pero ni siquiera redactaron el proyecto base ni llevaron a cabo el famoso concurso de ideas que anunciaron”, ha criticado Javier Vázquez, haciendo referencia al gobierno de la Junta por parte de los socialistas.

El delegado de Educación ha recordado que “llevamos 35 años esperando el Conservatorio” y ha asegurado que el equipo de Landaluce, trabaja codo con codo con el gobierno de Juanma Moreno para darle el impulso necesario a este proyecto. “Ya vemos el horizonte”, ha confirmado Vázquez.