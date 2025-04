El Pleno de Algeciras aprueba un presupuesto de 130 millones de euros para 2025 frente a las críticas del PSOE

Algeciras/El pleno del Ayuntamiento de Algeciras, reunido este viernes en la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, ha dado su aprobación definita al presupuesto municipal para el presente año, que prevé unos gastos de 130.334.937 euros y un superávit inicial de casi medio millón de euros. El visto bueno lo ha dado con la oposición del PSOE, que entiende que el equipo de gobierno están “mintiendo” a la ciudadanía al negar la “grave” situación económica del municipio.

La aprobación llega tras superar todas las fases de aprobación inicial, publicación, presentación de alegaciones y resolución de las mismas, como ha explicado la teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, quien ha defendido la importancia este paso, ya que posibilitará no solo cumplir con el Plan de Sostenibilidad del Consistorio sino que también incluye en su desarrollo "proyectos muy importantes para la ciudad".

Según explica el Ayuntamiento, el presupuesto contiene partidas que alcanzan los 17 millones de euros en políticas sociales, donde se incluyen 9,5 millones para la atención a mayores y dependientes, además más de un millón para mejoras en centros educativos. "Ahora si hay conserjes en todos los colegios", ironiza.

Además, estas cuentas contemplan una inversión de 18,5 millones para seguridad, Policía Local, Protección Civil y Bomberos, incluyendo 13 nuevos coches patrulla entre otros equipos y elementos para la policía, también 3 millones de euros para empleo y emprendimiento, así como con una inversión "histórica" de 8 millones de euros en parques y jardines, y más de 10 millones de euros dedicados a cultura, juventud, deporte, feria y fiestas, turismo y comercio.

También incluye proyectos urbanos como la segunda fase de la avenida Capitán Ontañón, la calle Ojo del Muelle, la modernización de Blas Infante o la segunda fase de la avenida Diputación en el Rinconcillo, a lo que hay que sumar las inversiones que se llevan a cabo en la mejora y modernización de las redes de abastecimiento y recogida de aguas pluviales por parte de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa).

En cuanto a las inversiones estrictamente municipales, “en 2025 alcanzamos los 5,2 millones de euros, superando en dos millones las previsiones iniciales de 2024. Esto representa un incremento cercano al 60%, lo que refleja el decidido impulso de esta corporación, por realizar inversiones que generen desarrollo económico y bienestar en nuestra Algeciras”, ha dicho Solanes, quien ha destacado que a lo largo de este año van a quedar saldados "todos los préstamos con entidades bancarias hereadas de gobiernos anteriores" gracias a "una gestión del dinero público minuciosa y con sentido común".

La delegada ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento está reduciendo la deuda "sin que ello repercuta en el bolsillo de los ciudadanos, que aún así pagan menos impuestos". El nuevo documento presupuestario incide en nuevas inversiones en la misma senda de continuar haciendo de Algeciras una ciudad en constante crecimiento. En definitiva, Solanes ha reiterado que a la hora de elaborar este presupuesto se han tenido en cuenta varias premisas: “menos impuestos, menos deuda, más gestión, más inversiones, lo que nos lleva, en resumen, a más Algeciras”.

La sesión también ha servido para aprobar el convenio a suscribir entre el Consistorio y la Junta de Andalucía para la cesión al Gobierno autonómico de los terrenos municipales ubicados en la Fuentenueva sobre los que se levantará el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía.

En el apartado de mociones ha sido aprobada la presentada por el Grupo Popular para “instar al Gobierno de la Nación a diseñar e implantar una verdadera política de Estado en el Puerto de Algeciras” y la presentada presentada por el Grupo Socialista relativa a “actuaciones de emergencia en la pasarela peatonal del Río Pícaro”, con una propuesta in voce del Grupo Popular.

Tras recordar que la oposición está “para fiscalizar y contribuir a mejorar la vida de la gente, no para aplaudir al alcalde”, la portavoz socialista Rocío Arrabal ha lamentado el rechazo a las alegaciones del PSOE al Presupuesto 2025 y ha insistido en que el PP “sí ha subido y va a seguir subiendo impuestos”, aunque lo haya intentado “camuflar” entre más de 3.000 Decretos.

Tras pedir al alcalde y a su delegada de Hacienda más “respeto” a la oposición, a la ciudadanía a la que representan y a la propia institución municipal, y afearles que pretendan convertir la Casa Consistorial en “una sala de apuestas”, la portavoz del PSOE les ha reprochado que sigan tratando de “engañar” a los vecinos y vecinas de Algeciras afirmando que el Ayuntamiento tiene superávit, cuando todo el mundo puede ver que "los contenedores de basura están rotos, las aceras de San Bernabé, rotas, el muro del Cortijo Vides aún sin reparar, el del Colegio Alfonso XI igual, el puente del río Pícaro se estaba cayendo a pedazos, et, etc, etc".

“Salgan más a la calle, vean cómo están de abandonadas las barriadas, y luego díganle a esos vecinos que el Ayuntamiento tiene dinero, que tiene superávit”, ha continuado Arrabal, que ha recordado a la bancada popular que "la oposición está para hacer críticas constructivas, para intentar contribuir a mejorar la vida de la gente, no para aplaudir al alcalde".

A este respecto, ha lamentado que el gobierno local del PP haya rechazados todas las alegaciones presentadas por el PSOE al Presupuesto municipal para 2025, un presupuesto “continuista, sin inversiones, sin alma y sin corazón”, que no va servir para mejorar el “lamentable” estado de suciedad y abandono en el que se encuentra Algeciras, ni para mejorar los “precarios” servicios públicos que se prestan, sino únicamente para seguir pagando los “caprichos” y “derroches” del alcalde, su propaganda y la muy abultada deuda municipal, una deuda que no ha hecho más que aumentar en los 14 años de gobierno del PP, 35 millones más sólo en los últimos 4 años, hasta alcanzar los 300 millones de euros (sumando los más de 259 millones que se debe a los bancos, más todo lo que se adeuda a empresas públicas y proveedores).

También “mienten” Landaluce y Solanes, ha continuado advirtiendo la portavoz socialista, al afirmar que el informe del Ministerio de Hacienda es favorable, cuando “eso no es verdad, porque dicho informe está condicionado a una serie de modificaciones que tienen que hacer, y lo saben”, y cuando es fácilmente comprensible que “si estuviéramos tan bien no tendría que venir a rescatarnos, una vez más, el Gobierno de España, volviendo a aparecer este Ayuntamiento como uno de los que se encuentran en peor situación financiera de todo el país”.

el PSOE de Algeciras lamenta que durante el pleno de este viernes, haya sido rechazada una de las dos mociones que el Grupo Socialista había registrado, concretamente la que pedía el arreglo del Museo Municipal de Algeciras, y que éste pase a llevar el nombre del historiador Juan Ignacio de Vicente Lara, y que ha recibido los votos en contra del PP y una "incoherente" explicación por parte de la delegada de Cultura, Pilar Pintor.