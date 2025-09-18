Los alumnos del colegio Aljibe de Jimena vuelven a las clases sin una solución a la falta de espacio

Los algo más de 300 alumnos del colegio público Aljibe de la Estación de Jimena han iniciado este jueves el curso escolar tras seis días de huelga en protesta por la falta de espacio en el centro.

Los escolares han emprendido las clases entre la decepción y el enfado del colectivo de padres por la ausencia de medidas concretas y plazos para resolver un problema que arrastra el colegio desde hace más de 15 años. En el Aljibe, prácticamente todas las estancias están ocupadas con clases. Existen aulas divididas físicamente en dos para acoger a más alumnos (con menor espacio por estudiante) y se han ocupado zonas de uso común para instalar más pupitres.

La asociación de padres y madres Sierra Aljibe mantuvo en la tarde miércoles una reunión en Cádiz con el delegado territorial, José Ángel Aparicio, sin que -según su versión- hubiera avances tangibles. "La administración nos dijo que si los niños no iban a clases comenzarían a abrir expedientes por absentismo. En ese sentido, muchos padres han llevado a sus hijos presionados", ha explicado Marta Carretero, presidenta del colectivo.

Carretero ha criticado las discrepancias evidentes entre la Delegación Territorial y la Consejería a la hora de afrontar la situación. "Nos sentimos engañados porque en la reunión nos pusieron sobre la mesa tres propuestas y dijeron que iban a estudiarlas, que confiásemos. La delegación planteó instalar prefabricadas en el colegio Aljibe, o bien trasladar a los alumnos de Secundaria -unos 80- al IES Hozgarganta en Jimena o, por último, instalar aulas prefabricadas en el Hozgarganta y que el profesorado del Aljibe fuera y viniese hasta allí como una extensión del colegio", ha relatado Carretero.

Con estas tres propuestas, y ante la posibilidad de la apertura de expedientes al alumnado por no ir a las clases, la asamblea de padres acordó poco después suspender las movilizaciones. "Pero justo después, a través del alcalde, nos llegó información de que la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida Inmaculada Nieto se había reunido con la consejera, María del Carmen Castillo, y que esta le negó que habrá una ampliación del centro o aulas prefabricadas. Nos sentimos engañados porque la Consejería está por encima de la Delegación y, por tanto, vemos que se nos han cerrado las puertas", ha lamentado la presidenta del colectivo de padres y madres del centro.

Durante el curso pasado y a lo largo del verano, la AMPA denunció que la falta de espacio obligó a improvisar soluciones precarias: dividir aulas en dos, reconvertir el salón de usos múltiples en clase común o utilizar despachos del profesorado como espacios lectivos. Lejos de mejorar, estas medidas han limitado la calidad de la enseñanza y generado un entorno poco adecuado para el aprendizaje, según denuncian los padres.

La única salida viable, insiste la comunidad educativa, pasa por una ampliación estructural del colegio que contemple la construcción de nuevas aulas.