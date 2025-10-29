El Centro de Servicios Sociales de El Cobre y la Ciudad de la Justicia de Algeciras, entre las inversiones de la Junta para 2026

La entrada a la parcela que acogerá el Centro de Servicios Sociales de El Cobre.

El Complejo de Servicios Sociales de El Cobre, la Ciudad de la Justicia y más obras en el hospital oncohematológico de Algeciras; la ampliación y urbanización del área logística de San Roque o la rehabilitación de bloques de viviendas en Algeciras y San Roque forman parte del paquete de inversiones previstas en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, aprobados el martes por el Consejo de Gobierno y que han iniciado este miércoles su tramitación parlamentaria con miras a su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

Las últimas cuentas de la legislatura 2022-2026 ascienden en total a 51.597,9 millones de euros, un crecimiento de 2.726,3 millones de euros, un 5,6% más que en 2025.

El anexo de inversiones y las memorias de las cuentas andaluzas consignan una serie de partidas específicas (finalistas) para iniciativas en la comarca, según el estudio del proyecto presupuestario efectuado por Europa Sur. Además, el presupuesto aumentará su dotación para otros proyectos campogibraltareños a través de partidas generales desde las que se desglosarán los fondos, tal y como sucede desde hace más de una década con las cuentas andaluzas.

Centro de El Cobre, ya en obras

De las consignaciones finalistas, el Centro de Servicios Sociales de El Cobre copa una de las principales cuantías, con 16,7 millones de inversión previstos para el próximo año. Con este centro, la administración regional busca convertir a Andalucía en un referente de la atención a la dependencia de jóvenes y mayores y se levantará en los terrenos que albergaba el antiguo centro de menores de El Cobre. Las obras comenzaron el pasado verano.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Complejo El Cobre Algeciras, formada por las compañías Nacimiento, infraestructuras y medio ambiente, Soluciona obras y servicios y Lirola ingeniería y obras se encargan de ejecutar el proyecto con un plazo previsto de 18 meses y financiación con cargo a los Fondos Next Generation de la Unión Europea, si bien los primeros anuncios de esta iniciativa se remontan a 2021.

Recreación gráfica del nuevo centro de El Cobre.

El proyecto completo se compone de varios recursos asistenciales destinados a cubrir las necesidades de las personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes. La pieza central del centro será la residencia de mayores con 120 plazas que ahora comenzará a edificarse. En su momento se anunció que la iniciativa se completaría con 18 viviendas asistidas con capacidad para 36 personas; otras 12 viviendas intergeneracionales con zonas compartidas con capacidad para 24 personas y un centro de día con 20 plazas, además de un centro de participación activa con capacidad para atender a 60 personas mayores con una inversión global superior a los 24 millones de euros. Esta segunda fase se acometerá próximamente.

En materia de Servicios Sociales, las cuentas andaluzas también recoge una partida finalista de casi 90.000 euros para el proyecto de un nuevo Centro de Día en Algeciras.

Justicia e ITV en Algeciras

El anexo de inversiones incluye una dotación para la nueva sede judicial de Algeciras de 6.444.953 euros. La Ciudad de la Justicia apareció por primera vez en las cuentas andaluzas en 2024 con 1,2 millones, no ejecutados; y con otros 1,4 millones para el ejercicio presente, tampoco ejecutados. A falta de dos meses para el cierre del ejercicio, la administración regional tiene abierta la licitación para adjudicar las obras de construcción, con casi una veintena de empresas interesadas.

La construcción de la Ciudad de la Justicia surge como solución a la actual dispersión de los órganos judiciales algecireños. El partido judicial cuenta con 22 órganos unipersonales y una sección de la Audiencia Provincial, todos ellos repartidos en cinco sedes diferentes, dos de ellas alquiladas.

Para resolver esta problemática situación, la Junta de Andalucía incluyó este proyecto en su Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030. El Ayuntamiento de Algeciras ha colaborado cediendo una parcela de 3.571,62 metros cuadrados en la avenida Virgen del Carmen, además del edificio actual que ocupa la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Empresas interesadas en construir la Ciudad de la Justicia de Algeciras visitan los terrenos, este jueves. / Junta de Andalucía

La finalización de las obras de renovación integral de la ITV de Algeciras tendrán 501.000 euros de presupuesto. Con estos fondos se podrá concluir la reforma de las líneas 1 y 2, junto con la construcción de un nuevo edificio de oficinas que mejorará tanto la atención al usuario como las condiciones laborales del personal técnico. Esta segunda fase incluye además mejoras en el cerramiento y la cubierta de la nave, la reparación del muro perimetral, la urbanización exterior de la parcela y la instalación de nuevas cancelas de acceso.

Igualmente, las cuentas andaluzas para 2026 incluyen los primeros 50.000 euros para redactar el proyecto de la futura ITV Verde de La Línea, cuya construcción fue aprobada esta misma semana.

La Línea será la primera ITV Verde de Andalucía. El proyecto introduce un concepto de estación de inspección técnica que combinará la atención a vehículos convencionales con la capacidad de realizar inspecciones específicas a vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Además, esta nueva ITV cumplirá con los más altos estándares de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables, incorporando sistemas de iluminación, climatización y maquinaria de alta eficiencia alimentados por energía solar fotovoltaica.