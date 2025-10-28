La Línea se impone a San Roque y acogerá la segunda ITV del Campo de Gibraltar

La ciudad de La Línea se impone finalmente a San Roque y acogerá la segunda estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del Campo de Gibraltar. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes una propuesta de acuerdo para instar a la Consejería de Industria, Energía y Minas a la construcción y puesta en marcha de una estación de la ITV en La Línea, según consta en el orden del día de la sesión.

Será además lo que la Junta denomina como una "ITV Verde", un formato de inspecciones y operativa en el que los criterios de sostenibilidad serán una parte fundamental del proyecto.

El municipio que dirige Juan Franco (cuyo partido independiente cogobierna con el PP en la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Municipios) obtiene así una nueva prestación para su término municipal y un proyecto que supondrá una inversión no inferior a los 3 millones de euros, así como toda la actividad inducida que se genera en torno a este tipo de servicios (talleres mecánicos, recambios, suministros y gasolineras).

San Roque, bajo el impulso de su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), se había postulado en varias ocasiones en la última década para acoger las instalaciones. En 2017, la entonces administración socialista de la Junta de Andalucía se comprometió con San Roque, cuyo Ayuntamiento puso a disposición unos terrenos. Ya en 2020, con el Partido Popular al frente de la administración regional, el alcalde sanroqueño rescató la demanda y la vinculó a la situación central de San Roque en el arco de la Bahía de Algeciras como condiciones ideales para atender el servicio y las necesidades del colectivo de conductores profesionales. En 2023, Ruiz Boix nuevamente ofreció terrenos a la Junta para este fin.

"Los suelos ofrecidos son varios y se encuentran cercanos a La Línea, en el polígono de La Pólvora, junto al Área Logística de San Roque o en el polígono de Guadarranque. Tenemos muchos espacios y deseamos contar con una inversión de la Junta de Andalucía, en este caso de la empresa pública Veiasa”, subrayaba Ruiz Boix hace ahora dos años.

Mejoras en Algeciras

En Algeciras, la estación de la ITV del Cortijo Real encara la recta final del proceso de reforma. El recinto se encuentra inmerso en un proyecto valorado en 2,84 millones de euros y que se prevé finalizado para último trimestre del año.

La actuación, impulsada por la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta, abarcó en una primera fase la renovación de las líneas de inspección 5 y 6, además de intervenciones en cerramientos, cubiertas, zonas de urbanización y el vallado perimetral. Todo ello se hizo sin interrupciones en el servicio.

Actualmente se trabaja en las líneas 1 y 2, junto con la construcción de un nuevo edificio de oficinas que mejorará tanto la atención al usuario como las condiciones laborales del personal técnico. Esta segunda fase incluye además mejoras en el cerramiento y la cubierta de la nave, la reparación del muro perimetral, la urbanización exterior de la parcela y la instalación de nuevas cancelas de acceso.

El contrato fue adjudicado en 2024 a la empresa Área Soluciones Integrales, tras un proceso de licitación en el que concurrieron otras tres firmas. Su carácter integral abarca desde la redacción del proyecto técnico hasta la ejecución completa de la obra.

Con ello, la ITV de Algeciras pasará a realizar hasta 160.000 inspecciones al año, muy por encima de las 100.000 actuales, lo que permitirá dar respuesta a la creciente demanda del Campo de Gibraltar.