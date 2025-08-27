La ITV de Algeciras encara la recta final de su reforma integral con una inversión de 2,8 millones

La estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Algeciras avanza a buen ritmo en su transformación. Tras completar la primera fase de la reforma integral, el recinto encara ya la segunda etapa de unas obras que supondrán una inversión global de 2,84 millones de euros y que estarán finalizadas en el último trimestre del año.

La actuación, impulsada por la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta, ha supuesto hasta ahora la renovación de las líneas de inspección 5 y 6, además de intervenciones en cerramientos, cubiertas, zonas de urbanización y el vallado perimetral. Todo ello se ha llevado a cabo sin interrupciones en el servicio, que ha seguido prestándose con normalidad.

Concluida esa primera fase, han comenzado los trabajos en las líneas 1 y 2, junto con la construcción de un nuevo edificio de oficinas que mejorará tanto la atención al usuario como las condiciones laborales del personal técnico. Esta segunda fase incluye además mejoras en el cerramiento y la cubierta de la nave, la reparación del muro perimetral, la urbanización exterior de la parcela y la instalación de nuevas cancelas de acceso.

El contrato fue adjudicado en 2024 a la empresa Área Soluciones Integrales, tras un proceso de licitación en el que concurrieron otras tres firmas. Su carácter integral abarca desde la redacción del proyecto técnico hasta la ejecución completa de la obra.

El resultado será una estación mucho más moderna y funcional, equipada con siete líneas de inspección: seis convencionales para vehículos ligeros y pesados, y otra específica para ciclomotores y motocicletas. Con ello, la ITV de Algeciras pasará a realizar hasta 160.000 inspecciones al año, muy por encima de las 100.000 actuales, lo que permitirá dar respuesta a la creciente demanda del Campo de Gibraltar.

Para reducir las molestias a los usuarios durante el proceso, Veiasa está ejecutando las obras por fases, garantizando en todo momento la disponibilidad de al menos cinco líneas operativas más la destinada a vehículos de dos ruedas.

Con esta reforma, la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por la modernización de la red de estaciones de ITV, con instalaciones más eficientes y una atención al ciudadano de mayor calidad.

Investigación contra el fraude laboral

De forma paralela a esta inversión, Veiasa también ha lanzado una medida inédita: contratará agencias de detectives privados para investigar posibles prácticas fraudulentas de su personal, especialmente relacionadas con el absentismo laboral.

La entidad pública considera que las ausencias de trabajadores de las ITV son demasiado elevadas y podrían estar vinculadas a conductas irregulares. Para ello, ha sacado a concurso dos contratos, uno para las provincias orientales y otro para las occidentales de Andalucía, con un presupuesto total de 242.000 euros para los próximos cuatro años.