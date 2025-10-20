La Junta invertirá 10 millones en la ampliación y urbanización de las fases dos y tres del área logística de San Roque

La Junta de Andalucía invertirá casi diez millones de euros en la urbanización de las fases 2 y 3 del área logística de San Roque, lo que permitirá su ampliación y la comercialización de tres nuevas parcelas para uso logístico.

La actuación, correspondiente a las fases dos y tres de urbanización, está dirigida por Red Logística de Andalucía, sociedad dependiente de la Junta encargada de gestionar estos espacios, y permitirá poner a disposición de empresas y operadores las parcelas PLT 2, 3 y 4, todas enfocadas a la logística. Las dos primeras se ubican entre los nuevos viales proyectados, mientras que la tercera quedará al norte del recinto, marcando su límite de crecimiento. En total, el área sumará 34 hectáreas adicionales a las 290 existentes, lo que permitirá atraer nuevos operadores.

El plan de urbanización incluye la extensión de las arterias internas del recinto, con cuatro nuevos viales que mejorarán la movilidad y la accesibilidad de las futuras instalaciones. Del presupuesto total, la mayor parte se destina a la urbanización y a las nuevas infraestructuras básicas, seguidas de partidas para trabajos previos y redes de saneamiento y abastecimiento, según el proyecto técnico elaborado por Técnicas Gades, que se encuentra en fase de información pública.

Esta nueva inversión se suma a los 18 millones de euros ya invertidos por la Junta en la primera fase del recinto, inaugurada en 2024. Actualmente, Reinox Metal cuenta con una planta de producción en el área logística, además de las implantaciones anunciadas en los últimos meses de Calsina Carré, Maderas Aguilar, el Grupo Torres o la empresa Maersk, que se va a encargar de la explotación de la zona intermodal.

El enclave sanroqueño forma parte del área logística Bahía de Algeciras, junto al sector ubicado en El Fresno (Los Barrios). Ambos recintos configuran el núcleo actual de la red, implantada alrededor del Puerto de Algeciras para facilitar la canalización de mercancías entre la dársena y el resto de Andalucía. En la planificación elaborada por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, se contemplan además dos futuros desarrollos, El Cañuelo y Cortijo Grande-Villegas, todavía en desarrollo.

Sobre este último, la empresa Cortijo Grande de Caballerías SL ejerce de promotora de la mano de la Junta de Andalucía y el pasado mes de marzo anunció una inversión de 50 millones de euros para su impulso. En la presentación pública, expusieron que Cortijo Grande contará con un proyecto propio, además de una instalación de la empresa Primafrío, que colabora en la promoción de la iniciativa mediante su family office, Azahar Global Capital.

Cuatro nuevas áreas en Andalucía

La pasada semana, la Junta de Andalucía anunció la inversión de 160 millones de euros durante los próximos cinco años para la expansión de la Red Logística de Andalucía, con la creación de cuatro nuevas áreas en las provincias de Sevilla, Almería, Jaén y Granada.

De cara a 2030, se prevé la puesta en servicio de cuatro nuevas áreas: Majarabique (Sevilla), Níjar (Almería), Bailén (Jaén) y Granada, que sumarán otras 282 hectáreas de suelo logístico, con una inversión prevista de 160 millones de euros. “El objetivo no es otro que el de crear empleo, progreso y bienestar en Andalucía”, explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.