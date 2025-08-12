La Junta inicia las obras de la residencia de mayores del Centro de Servicios Sociales de El Cobre de Algeciras por 15,8 millones

Las esperadas obras de construcción del centro de mayores que formará parte del Centro de Servicios Sociales de El Cobre, en Algeciras, son inminentes. La empresa adjudicataria del proyecto impulsado por la Junta de Andalucía ha emprendido este lunes las tareas de replanteo del proyecto, según anunció el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, tras la reunión del consejo de la Gerencia de Urbanismo.

El replanteo supone el primer contacto de la empresa con el recinto en el que acometerá las obras mediante la plasmación sobre el terreno, en el que se levantaba un antiguo centro de menores, de los datos recogidos en los planos y el resto de la documentación técnica. Europa Sur ha comprobado este lunes que ya hay actividad en el interior de la parcela, densamente poblada por eucaliptos.

La Junta sacó el proyecto a concurso el pasado invierno con un precio máximo de 18,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. A la licitación se presentaron doce ofertas, siendo escogida la tramitada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Complejo El Cobre Algeciras, formada por las compañías Nacimiento, infraestructuras y medio ambiente, Soluciona obras y servicios y Lirola ingeniería y obras. La adjudicación final ha reducido el coste a 15,8 millones de euros, según consta en el contrato firmado el pasado mes de julio entre la administración regional y la UTE.

La construcción obtuvo la licencia municipal en febrero de 2023 y se financiará a través de una partida específica incluida en los presupuestos de la Junta de Andalucía para este año y con cargo a los Fondos Next Generation de la Unión Europea, si bien los primeros anuncios de esta iniciativa se remontan a 2021.

El proyecto completo se compone de varios recursos asistenciales destinados a cubrir las necesidades de las personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes. La pieza central del centro será la residencia de mayores con 120 plazas que ahora comenzará a edificarse. En su momento se anunció que la iniciativa se completaría con 18 viviendas asistidas con capacidad para 36 personas; otras 12 viviendas intergeneracionales con zonas compartidas con capacidad para 24 personas y un centro de día con 20 plazas, además de un centro de participación activa con capacidad para atender a 60 personas mayores con una inversión global superior a los 24 millones de euros.

Según el pliego técnico del contrato, el tajo adjudicado por la Junta a la UTE se ciñe al centro de mayores y especifica que se contempla "una segunda fase donde se implementarán los servicios de viviendas colaborativas al no estar agotada la ocupación de la parcela".

Recreación gráfica del nuevo centro de El Cobre.

Así será el centro de mayores

El centro de mayores se dividirá en ocho unidades de convivencia con 120 plazas en total. Estas unidades de convivencia se encuentran agrupadas en cuatro edificios que estarán unidos por portales y pasarelas, consiguiendo un doble cometido: resolver la correcta evacuación del centro en caso de incendio y potenciar la relación entre las unidades y los espacios exteriores.

Cada unidad tendrá 15 plazas agrupadas en las habitaciones individuales y en habitaciones dobles. A su vez, el espacio común de cada unidad se repartirá en varias zonas para generar diferentes ambientes "que potencien la intimidad de los usuarios y sus familiares, así como desdibujar los pasillos y, por tanto, alejarnos de la imagen de hospital".

Las relaciones entre el espacio interior y el exterior se resolverán mediante terrazas asociadas a los espacios comunes, pasarelas para conectar las azoteas transitables y, en la planta baja, una salida directa al patio interior. Las habitaciones no limitarán su superficie al mínimo establecido, sino que tendrán espacio para albergar una pequeña mesa y una salida directa a la terraza, así como un aseo propio accesible, según el proyecto técnico. Se trata de un nuevo concepto en el diseño de los centros de mayores de tal manera que las unidades de convivencia se conviertan en un ambiente de hogar que busca orientar la vida en el centro de mayores de forma lo más similar posible a un entorno familiar. El centro, de hecho, está orientado preferentemente a personas mayores dependientes, garantizando, con carácter permanente o temporal, la atención integral y continuada a la persona, promoviendo su autonomía y potenciando sus capacidades, acorde con sus expectativas y deseos.

Plano del centro de mayores y la distribución de las ocho unidades de convivencia.

En cuanto a equipamientos y servicios, el centro de mayores dispondrá de salas de estar y comedores integrados en cada unidad, más una recepción y espera de visitantes junto al acceso en ala sureste. El proyecto incluye una zona de atención especializada con dos talleres de terapia ocupacional y un gimnasio o sala de rehabilitación, sala de podología y peluquería, habitaciones para la enfermería, sala de velatorio y de féretro, así como los servicios generales (cocina, lavandería, lencería, vestuarios, mantenimiento, aseos de uso público, almacenes de ropa sucia y limpia, almacenes generales y cuartos de instalaciones) y la zona administrativa.