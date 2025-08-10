Luz verde a la demolición de los pisos militares para una nueva plaza en Virgen del Carmen

Luz verde a un paso fundamental para la creación de una nueva plaza pública en la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras. El órgano desconcentrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará este lunes la licencia para la demolición de los edificios de los números 71 y 73 de la Avenida Virgen del Carmen, conocidos como las antiguas viviendas militares del paseo marítimo, solicitada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). El proceso supondrá un punto de inflexión para la creación de un nuevo espacio público proyectado hace más de diez años.

Los edificios colindan con la Escuela de Artes y Oficios y con su demolición se logrará abrir un espacio público que permita conectar la avenida y este centro educativo con los edificios de la Fundación Campus Tecnológico y el Centro Documental José Luis Cano, que habían quedado constreñidos por la construcción de un bloque de viviendas de seis alturas en la calle Capitán Ontañón. La futura plaza estará enfrente del Lago Marítimo.

“Será el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, el encargado de desarrollar esta actuación, que contempla también la construcción de una plaza pública en esa zona. Han sido varios años de trabajo conjunto por parte de ambas administraciones públicas, y es a partir de ahora cuando se van a comenzar a ver los frutos”, ha explicado la concejal de Urbanismo, Yéssica Rodríguez.

Los terrenos ocupados por este inmueble (25 viviendas) están en parte calificados de zona verde y en parte de dotacional, ambos de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

Marcado en blanco, el edificio que será demolido y que pasará a manos del Ayuntamiento.

La parcela, de 11.300 metros cuadrados, se integra en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) proyectada por el Consistorio algecireño en este tramo de la avenida Virgen del Carmen entre las calles Fuerte Santiago y Juan Pérez Arriete, la calle Fray Tomás del Valle, la avenida Capitán Ontañón, el tramo de Blas Infante paralelo al parque y la cuesta de Fuerte Santiago.

Esta intervención se encuentra recogida en el convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Algeciras el 28 de abril de 2015. El convenio establecía como objetivos, para el Ayuntamiento, la obtención de suelo para destinarlo a equipamientos públicos no lucrativos en áreas urbanas que carecen de tales usos, y por parte del Ministerio de Defensa conseguir los recursos necesarios para viabilizar el desarrollo de los planes de inversión de las Fuerzas Armadas. Tras el convenio, fue necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobada en sesión plenaria el 30 de septiembre de 2019.