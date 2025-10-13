El PSOE de Algeciras reclama a la Junta una partida en 2026 para acabar la residencia de San José Artesano

La parlamentaria andaluza del PSOE Rocío Arrabal pedirá al Gobierno de la Junta de Andalucía que incluya en sus presupuestos para 2026 una partida suficiente que permita concluir la “rehabilitación frustrada” de la residencia de mayores de San José Artesano, en Algeciras. Se trata de la única residencia pública de todo el Campo de Gibraltar sobre la que comenzó un proyecto de rehabilitación hace tres años que lleva dos paralizado.

Para Arrabal, el reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de las residencias públicas supone "un tirón de orejas" al Gobierno del PP porque, según el PSOE, evidencia la mala gestión en el mantenimiento de este tipo de recursos en Andalucía.

Los socialistas, basándose en dicho informe, apuntan que la ocupación está muy por debajo de su capacidad y de la media regional. "En parte por el hecho de que buena parte del edificio continúa en estado ruinoso, con falta de personal y sin que se sepa cuándo se van a reanudar los trabajos de rehabilitación", según Arrabal.

Los últimos datos publicados reflejan una ocupación del 42%, con 70 residentes, pese a contar residencia algecireña con un total de 164 plazas “mientras hay muchas familias esperando meses, e incluso años, para poder acceder a una plaza”.

“Que en la única residencia pública de todo el Campo de Gibraltar se estén manteniendo tantas camas vacías y plantas cerradas es un sinsentido que revela una gran falta de planificación, de dirección política y de respeto a la ciudadanía, y que dice mucho también de lo poco que le importan al Gobierno de Moreno Bonilla nuestros mayores”, ha lamentado la parlamentaria socialista. Arrabal ha criticado "el silencio cómplice y la pasividad absoluta" del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.