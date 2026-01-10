Las infografías del futuro Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras

El Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía de Algeciras cobra forma en estas infografías de NGNP arquitectos. El edificio, que se levantará sobre el antiguo cuartel de Fuentenueva, combina innovación, funcionalidad y apertura a la ciudad. Recorre sus espacios: auditorio independiente, patio central, aulas especializadas y zonas comunes pensadas para estudiantes y vecinos. Una mirada al futuro del legado musical de Paco de Lucía.