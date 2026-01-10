El tiempo
¿Llegará la borrasca Goretti al Campo de Gibraltar?
Porche interior del Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras.
Porche interior del Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras. / NGNP arquitectos

Las infografías del futuro Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras

Descubre en detalle el diseño del nuevo conservatorio, con auditorio, patio central y espacios abiertos al público, gracias a NGNP arquitectos

El Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía de Algeciras cobra forma en estas infografías de NGNP arquitectos. El edificio, que se levantará sobre el antiguo cuartel de Fuentenueva, combina innovación, funcionalidad y apertura a la ciudad. Recorre sus espacios: auditorio independiente, patio central, aulas especializadas y zonas comunes pensadas para estudiantes y vecinos. Una mirada al futuro del legado musical de Paco de Lucía.

Interior porche
1/7 Interior porche / NGNP arquitectos
Exterior acceso amarillo
2/7 Exterior acceso amarillo / NGNP arquitectos
Panorámica exterior
3/7 Panorámica exterior / NGNP arquitectos
Interior patio
4/7 Interior patio / NGNP arquitectos
Exterior acceso azul
5/7 Exterior acceso azul / NGNP arquitectos
Interior vestíbulo
6/7 Interior vestíbulo / NGNP arquitectos
Interior auditorio
7/7 Interior auditorio / NGNP arquitectos

También te puede interesar

Lo último

stats