El BOJA oficializa este 7 de enero la cesión de terrenos para el conservatorio Paco de Lucía en Algeciras tras 12 años de espera

Después de más de una década de trámites burocráticos, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este miércoles 7 de enero la culminación del proceso de cesión de terrenos municipales a la administración autonómica para construir la nueva sede del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía en Algeciras. Una noticia que debería ser motivo de celebración, pero que llega envuelta en polémica política.

Izquierda Unida Algeciras ha señalado que esta publicación desmiente las declaraciones previas del alcalde José Ignacio Landaluce, quien había asegurado en meses anteriores que el proceso ya estaba culminado. "Que Landaluce use la mentira como arma política no es ninguna novedad, lo que resulta deleznable es que lo haga sobre un asunto en el que están en juego los intereses de varios centenares de alumnos y de su equipo educativo, en un centro que lleva el nombre de nuestro insigne maestro de la guitarra y que comparte espacio con un IES", ha lamentado Ana Ortíz, portavoz de IU.

El proceso de cesión inició sus trámites en 2014, hace más de una década, y ahora que finalmente se ha oficializado en el BOJA, IU exige que las obras comiencen de manera urgente. Ortíz ha sido contundente al pedir que la Junta de Andalucía "deje de poner excusas" para acometer un proyecto que ha sido "muchas veces anunciado y, hasta ahora, no ejecutado".

La dirigente de la federación de izquierdas confía en que la publicación oficial, sumada al incremento presupuestario incluido en los presupuestos de la Junta a iniciativa de su formación política, sirva para dar el impulso definitivo a esta necesaria infraestructura educativa. Cientos de alumnos y profesores llevan años esperando unas instalaciones dignas para un centro que rinde homenaje a uno de los guitarristas más importantes de la historia de la música española.

La nueva sede del conservatorio profesional de música Paco de Lucía estará ubicada en el solar del antiguo cuartel de Fuente Nueva, en la calle del mismo nombre de Algeciras, un emplazamiento que podría convertirse en un referente cultural para la ciudad si las obras avanzan según lo previsto. Ahora solo queda esperar que, tras once años de gestiones administrativas, las máquinas empiecen a trabajar y el proyecto deje de ser una promesa para convertirse en realidad.