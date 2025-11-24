Izquierda Unida pide 1,35 millones en los presupuestos de la Junta para iniciar las obras del conservatorio de Algeciras

Izquierda Unida Algeciras ha presentado, a través del grupo parlamentario de Por Andalucía, una enmienda a los presupuestos de la Junta para incluir una partida de 1,35 millones de euros que permita sufragar el inicio de las obras de construcción del nuevo conservatorio de profesional Paco de Lucía.

Las cuentas de la administración regional recogen 500.000 euros el próximo año destinados al derribo de los antiguos cuarteles. La delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, apuntó en la presentación de las cuentas a la posibilidad de iniciar también las obras el próximo año si el ritmo del derribo lo permitiía.

IU quiere que esta segunda posibilidad se plasme en las cuentas andaluzas. “Resulta insultante la previsión presupuestaria para 2026 recogida por el gobierno de Juanma Moreno para el conservatorio Paco de Lucía, en la que solo contemplan la demolición de las estructuras actuales y no el inicio de las obras constructivas del nuevo centro”, ha lamentado la coordinadora local de IU, Purificación Alonso.

La formación considera que, "con el silencio cómplice del alcalde de Algeciras", el próximo año sería en blanco si no se incluye esta modificación presupuestaria.

Además, la formación se ha hecho eco de las quejas del sindicato UGT, que ha puesto de manifiesto que las actuales instalaciones son "insuficientes e inadecuadas" para impartir con calidad las enseñanzas musicales. Según UGT, las aulas presentan una acústica deficiente y perjudicial para la salud del músico, mientras que los pianos se encuentran en estado "deplorable" y el centro carece de espacios suficientes para los 52 docentes que integran el claustro.