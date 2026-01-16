Meteo
Estos son los candidatos de los Premios Comarcales 2026 del Campo de Gibraltar

Se abren las votaciones populares para elegir a los galardonados de los Premios Comarcales 2026. Conoce los nominados por categoría y cómo participar antes de que cierre el plazo

La comparsa de Algeciras 'Los Trapos Sucios' en el COAC 2026: arranque enérgico con un repertorio vibrante

Premios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha puesto en marcha desde su portal web el proceso de votación ciudadana para los Premios Comarcales 2026. Este sistema permite a los vecinos de la comarca elegir, de forma gratuita y online, a las personas, colectivos y entidades que consideran más destacadas en diferentes ámbitos sociales, culturales, deportivos y económicos.

La Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha asegurado que estos premios buscan reconocer públicamente el trabajo y la contribución de quienes “hacen comarca” en el Campo de Gibraltar, reforzando el sentido de comunidad y promoviendo el desarrollo local.

¿Cómo votar a los nominados?

Los ciudadanos pueden emitir su voto online en el enlace oficial de votaciones de la Mancomunidad. En cada categoría se ofrecen varias opciones de candidatos: personas, asociaciones o empresas.

El sistema de votación permanecerá abierto hasta el próximo 26 de enero de 2026.

Categorías y candidatos nominados

Premio a la labor social y solidaria

  • Asociación 'Humanos con Recursos'
  • Coordinadora 'Despierta de La Línea'
  • Zoo de Castellar

Premio a la labor artística

  • Sergio Raúl Delgado “El Kiki”
  • José Luis García Guillermo
  • José Antonio Sánchez da Ascencao

Premio al mérito en la práctica deportiva

  • DO-SAN Taewon-Do San Roque
  • Pedro Herrera Luque
  • Juan Merino Ruiz

Premio a la excelencia empresarial

  • Pilar Vázquez Gandiaga - Aliauto
  • Francisco Valdivia - Payma
  • Dos Lunas Polo Club

Premio al fomento del turismo

  • Pastelería 'La Plata Los Barrios'
  • 'OKU Hotel Alcaidesa'
  • Hotel 'La Almoraima'

Premio a la comunicación en el Campo de Gibraltar

  • Rubén García Perea
  • Carlos Pérez
  • Turismo Running

Premio a la labor cultural

  • María Antonia Peña Guerrero
  • Antonio Torremocha Silva
  • Grupo Almadraba

Premio a la igualdad

  • Asociación 'Arcoiris Castellar'
  • Edu Collado 'Asociación MZC'
  • Esther Requena
