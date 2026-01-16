Estos son los candidatos de los Premios Comarcales 2026 del Campo de Gibraltar

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha puesto en marcha desde su portal web el proceso de votación ciudadana para los Premios Comarcales 2026. Este sistema permite a los vecinos de la comarca elegir, de forma gratuita y online, a las personas, colectivos y entidades que consideran más destacadas en diferentes ámbitos sociales, culturales, deportivos y económicos.

La Presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha asegurado que estos premios buscan reconocer públicamente el trabajo y la contribución de quienes “hacen comarca” en el Campo de Gibraltar, reforzando el sentido de comunidad y promoviendo el desarrollo local.

¿Cómo votar a los nominados?

Los ciudadanos pueden emitir su voto online en el enlace oficial de votaciones de la Mancomunidad. En cada categoría se ofrecen varias opciones de candidatos: personas, asociaciones o empresas.

El sistema de votación permanecerá abierto hasta el próximo 26 de enero de 2026.

Categorías y candidatos nominados

Premio a la labor social y solidaria

Asociación 'Humanos con Recursos'

Coordinadora 'Despierta de La Línea'

Zoo de Castellar

Premio a la labor artística

Sergio Raúl Delgado “El Kiki”

José Luis García Guillermo

José Antonio Sánchez da Ascencao

Premio al mérito en la práctica deportiva

DO-SAN Taewon-Do San Roque

Pedro Herrera Luque

Juan Merino Ruiz

Premio a la excelencia empresarial

Pilar Vázquez Gandiaga - Aliauto

Francisco Valdivia - Payma

Dos Lunas Polo Club

Premio al fomento del turismo

Pastelería 'La Plata Los Barrios'

'OKU Hotel Alcaidesa'

Hotel 'La Almoraima'

Premio a la comunicación en el Campo de Gibraltar

Rubén García Perea

Carlos Pérez

Turismo Running

Premio a la labor cultural

María Antonia Peña Guerrero

Antonio Torremocha Silva

Grupo Almadraba

Premio a la igualdad