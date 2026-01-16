La comparsa de Algeciras 'Los Trapos Sucios' en el COAC 2026: arranque enérgico con un repertorio vibrante

La comparsa ‘Los Trapos Sucios’ ya ha pasado por el escenario del Gran Teatro Falla en el COAC 2026, firmando una actuación seria y bien ejecutada que permitió al público conocer una propuesta coherente y con identidad propia. La agrupación algecireña afrontó su pase con seguridad, defendiendo un repertorio trabajado y fiel a su línea habitual.

En una sesión marcada por la variedad de estilos y el alto nivel general, ‘Los Trapos Sucios’ supieron mantener el tipo y desarrollar su actuación con orden, dejando una imagen correcta y respetada dentro de la competición. Así, han demostrando que el carnaval del Campo de Gibraltar tiene voz propia en el concurso más exigente del calendario carnavalero.

Algeciras se hace notar en el COAC 2026

Sobre el escenario del Falla, el grupo mostró tablas, oficio y una buena compenetración vocal, creciendo conforme avanzaba el pase y cerrando su actuación de manera solvente.

El público respondió con atención y aplausos, valorando el trabajo de una agrupación que se mostró cómoda en escena y consciente del contexto competitivo en el que se encontraba.

Una actuación que suma experiencia en el Falla

La participación de ‘Los Trapos Sucios’ supone una nueva presencia de Algeciras en el principal escaparate del carnaval gaditano, reforzando el compromiso de sus agrupaciones con el COAC.

Más allá de lo que pase con el resultado futuro, la comparsa deja constancia del esfuerzo y la dedicación que hay detrás del proyecto, así como de su apuesta por seguir creciendo dentro del concurso.