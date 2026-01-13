Fran Amado, pregonero del Carnaval Especial de Algeciras 2026 y José Antonio Aragón, Dios Momo

Dos carnavaleros de pro para ensalzar el Carnaval Especial 2026 de Algeciras. Fran Amado se hará cargo del pregón y José Antonio Aragón ejercerá de Dios Momo en la próxima edición de las fiestas populares de la ciudad.

La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento, Juana Cid, y el concejal delegado de Coordinación, Vicente Palomares, han presentado oficialmente al pregonero y al Dios Momo del Carnaval Especial 2026 de Algeciras este martes, durante un acto celebrado en un ambiente distendido y cargado de simbolismo carnavalesco. Cid destacó que ambas nominaciones han sido “totalmente consensuadas” entre el Ayuntamiento y los Antifaces de Oro. La edil felicitó a los homenajeados y les dio la bienvenida, deseándoles “unos carnavales geniales” y mostrando su convencimiento de que desempeñarán sus papeles de manera brillante.

Cid valoró el pregón que ofrecerá Fran Amado, del que aseguró que será “un pregón para disfrutar, para acompañarlo y vivirlo con él”, destacando además la ilusión que supone para el pregonero asumir este encargo. “Sabemos que va a ser un pregón en el que todos vamos a disfrutar”, afirmó.

Fran Amado agradeció al Ayuntamiento la confianza depositada y reconoció que, aunque su trayectoria sobre las tablas no es muy extensa, el carnaval “lo llevo en vena desde chiquitito”. El pregonero señaló que su intención es estar a la altura de lo que merece Algeciras y su afición: “Espero que demos el pregón que se merece Algeciras, que disfrute la gente, tanto en el teatro como en la calle”.

En cuanto al Dios Momo, José Antonio Aragón manifestó su compromiso de representar este emblemático personaje adaptándolo a su propia personalidad y a su trayectoria, muy ligada al carnaval desde el ámbito del maquillaje, la caracterización y el trabajo con las agrupaciones. Aragón mostró su agradecimiento por el nombramiento y aseguró que asumirá el papel con responsabilidad y respeto a la fiesta.