Esta son las siete agrupaciones del Campo de Gibraltar en el COAC 2026: orden de actuación de las preliminares del Falla

La presencia de las agrupaciones del Campo de Gibraltar En el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 es cada año más numerosa. Este año pasarán por las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz representada por siete agrupaciones, dos chirigotas y cinco comparsas, que participarán en la fase de Preliminares.

Cinco de ellas repiten tras su paso por el concurso en 2025 y una lo hará como gran novedad: la primera comparsa compuesta íntegramente por mujeres de la comarca.

La primera actuación fue este domingo 11 de enero, en la sesión inaugural del COAC 2026, con la comparsa ‘Los Artificiales’, procedente de Los Barrios. La agrupación, que el pasado año concursó como ‘Los gordos’, regresa al Falla con una nueva propuesta firmada por J. M. Cardoso y J. Rafael Castro “Yiyo”, bajo la dirección de Daniel López.

Desde Algeciras llegarán el 15 de enero la comparsa ‘Los trapos sucios’, conocida el pasado concurso como ‘El loco de los empeños’. La agrupación actuará en una sesión en la que coincidirá con el coro de Luis Rivero y la chirigota de Manolito Santander. La comparsa presenta letra de José Luis Pinto Barroso y Manuel Antonio Calderón Guillén, música compartida con José María Durán Monroy “El Rizo”, que también ejerce como director.

Un día después, el 16 de enero, actúa la conocida Chirigota del Tini, que llega también desde Algeciras. En esta sesión coincide con la chirigota ‘Los antiguos’, de Carlos Pérez e Iván Romero y la chirigota del Sofri, dos agrupaciones que se han hecho un hueco en el carnaval gaditano. La agrupación algecireña se presenta esta vez en Preliminares con ‘¡A quien le importa!, una propuesta con la que intentará pasar a cuartos, un pase que ya logró en 2020 con ‘Cuéntame qué nos pasó‘.

El día 19 de enero llega un año más la Comparsa de Las Niñas de Tarifa. La agrupación se presenta en 2026 con ‘La última cuerda‘ en una sesión muy señalada: actuarán también la comparsa de los hermanos Pastrana, ‘El hombre de hojalata’, y será la fecha de regreso de Antonio Martínez Ares, que vuelve al templo gaditano con ‘Los humanos’.

El 20 de enero llegará la única representación comarcal en la modalidad de chirigotas, ‘Tu cara me suena’, desde La Línea de la Concepción. Conocida como la chirigota de Chitín, vuelve al Falla tras no participar en 2025 y lo hará en una sesión en la que coincidirá con los Villegas, autores de ‘Los disléxicos’ el pasado año. La chirigota cuenta con letra de José Antonio Viegas Ruiz y Jesús David Victoria Rodríguez, música de este último y dirección de Iban Morilla Aguilera.

La presencia barreña se engrosará en la última sesión de preliminares, el 27 de enero, una jornada especialmente señalada para la comarca. Esa noche actuará la comparsa ‘Las pasajeras’, la primera comparsa íntegramente femenina del Campo de Gibraltar que pisa las tablas del Falla. El proyecto está liderado por Pili Castillo, autora de letra y música, que comparte la dirección con Sandra Cabrera, marcando un hito para el carnaval campogibraltareño. En esa misma sesión también participará la comparsa ‘La gracia divina’, otra veterana de Algeciras que el pasado año concursó como ‘Los hijos del cañaveral’, con letra de José Antonio López Molina y música y dirección de José Antonio López Rondón.

Comparsa 'Los artificiales' (Los Barrios)

La sabiduría artificial al servicio del ser humano. La comparsa de Los Barrios, con José Manuel Cardoso al frente, vuelve a arriesgar con una idea que deja mucho mensaje en su crítica a la sociedad actual, pero que no termina llenar en el apartado visual, lo que acaba restándole a pesar de los aciertos en su desarrollo. A esto hay que sumar que le falta cierta pegada tanto en lo musical como en la interpretación para llegar algo más lejos. Este aspecto se ve desde la presentación, en la que se nos muestra a Vicente, un asistente que nos permite programar la televisión y nuestras tareas, pero con el que también nos dejamos manipular. Sobre todo, resalta cuando compara el mundo virtual con el real, ya que una máquina no podrá sustituir a cómo “te quiere otra persona”. La música del pasodoble deja un regusto agradable, notándose en muchos pasajes la mano de Cardoso al jugar con la melodía sin estridencias, pero sin llegar a romper. Las letras no terminan de destacar. Especialmente, la primera dedicada a la inseminación artificial. Arremeten contra “las mentes perversas” que la critican, sobre todo porque aporta a una madre “una luz de confianza” cuando la esperanza ya estaba “perdida”. Se salva un poco más el sentido crítico de la segunda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tener “a medio mundo acojonado” por su papel en Israel y Palestina, los aranceles o especular con el petróleo en Venezuela. No asisten bien con los cuplés, ambos flojitos. En el primero, convencen a su hijo a que salga a la calle para poder jugar ellos a la Play. Del mismo tono el segundo a su sobrino, al que un cura le tira agua bendita para hacerle un exorcismo por cantar mal en una boda. El popurrí resalta más por la originalidad a la hora de tratar los temas relacionados con el tipo que por su desarrollo.

La previa

La comparsa de Los Barrios fue una de las que más llamó la atención tanto por su repertorio como por su estética y su enfoque con 'Los gordos'. A pesar de quedar lejos de entrar en la segunda fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, al menos consiguió presentar una propuesta arriesgada, interesante y que invitaba a la reflexión. En este 2026, intentará volver a ocupar un hueco en los cuartos de final con 'Los artificiales'

En cuanto a sus autores, cuenta en la próxima edición con la incorporación del algecireño José Rafael Castro Yiyo. En los últimos años ha sido coautor de letra de la chirigota del Tini, colaborando con 'Cuéntame qué nos pasó' (cuartofinalista en 2020), 'Ahora no me acuerdo del nombre' (2023), 'No le doy más vueltas que me caliento' (2024) y 'Venimos de vuelta' (2025). Además, también hizo parte de la letra de la comparsa de Algeciras 'El cielito de los cómicos', en 2024. Juntó a él, se mantiene como coletrista y músico el barbateño José Manuel Cardoso. La dirección será de Daniel López.

La comparsa de Los Barrios ha pasado por varias etapas, dando algunas de ellas buenos frutos. Su estreno en el año 2010 no pudo ser mejor, ya que pasó a cuartos de final con 'Los salvapatrias', contando con la autoría de Juan Fernández y José Antonio López Rondón. En 2012, la letra de esta agrupación la asumió José Antonio Valdivia, consiguiendo el pase a cuartos con 'El yerbatero' (2012) y 'Ropita tendía' (2013).

A partir de 2015, la letra la realizó Rafael Velasco, consiguiendo superar el primer corte con 'Los profanos' (2015) y 'La afición' (2017). Tras esta, no ha podido llegar a cuartos de final con 'Los soñadores', 'Narcos', 'La quemaera', 'Momosapiens' y la ya mencionada 'Los gordos'.

En cuanto a José Manuel Cardoso, gran parte de su trayectoria la ha desarrollado con su comparsa de Barbate, que arrancó en 2002 con 'Buenas nuevas', llegando a semifinales. A partir de ahi, dejó varias comparsas recordadas como 'Los licenciados' (2004), 'Los fundadores' (2005), 'La clase obrera' (2006), 'Los risoterapeutas' (2007). Ya en Cádiz, consiguió el segundo premio en 2013 con 'Los válidos' y el tercer premio en 2014 con 'Los hombres de negro'. Su última etapa ha estado centrada, especialmente, en el coro de Barbate, que se creó en 2022 con 'La fábrica de conservas'. En esta edición, también concursa con el coro 'Las gladitanas'.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los gordos' no superó la primera fase, quedando en 30ª posición con 170,04 puntos.

Comparsa 'Los trapos sucios' (Algeciras)

La comparsa del Rizo cumplirá en este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 20 años desde que participara por primera vez en el certamen gaditano con 'Con aroma de café'. En esta efemérides, volverá a concurrir en el COAC con 'Los trapos sucios'.

En su actual configuración, una vez superado el parón de la pandemia, este grupo algecireño cumple su tercera participación consecutiva. La vuelta a los escenarios fue en 2024 con 'El cielito de los cómicos', que no superó la primera fase del Concurso. También corrió la misma suerte en 2025 con 'El loco de los empeños'.

A lo largo de sus dos décadas de trayectoria, José María Durán Monroy el Rizo ha contado con diversos autores de letra, entre ellos el propio Manuel Calderón. Así, la primera vez que participaron juntos fue en 2007 con 'Yo soy el marino', entrando en semifinales. En 2008, también consiguieron superar el primer corte con 'Los reciclaos'.

La comparsa 'Los trapos sucios'.

Al año siguiente, los dos autores separaron sus caminos, consiguiendo ambos el pase a cuartos de final con 'El batallón de la orilla' (en la que el Rizo contó con la letra de José Antonio Valdivia) y 'La arena, leyenda de un navegante'. En 2010, el Rizo repitió con Valdivia, volviendo a pasar a cuartos con 'Menudos bibliotecarios'.

Posteriormente, Durán Monroy y Calderón volvieron a unirse para sacar las comparsas 'Los elementales' (2013), 'Levántate tempranillo' (cuartofinalista en 2014) y 'Los verdaderos voluntarios' (2015).

La última etapa de la comparsa del Rizo antes de la pandemia fue con Enrique Parodi como coautor. Ambos compartieron la autoría de 'El asesino de comparsistas' (2016), 'Los incondicionales' (cuartofinalista en 2017), 'Los noctámbulos' (2018) y 'Los venditos' (2019).

Por su parte, Manuel Calderón también ha tenido otros éxitos en el Falla con la chirigota 'Pa muestra un botón' (semifinalista en el año 2000) y la comparsa 'El expreso de Andalucía' (semifinalista en 2003).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa algecireña del Rizo no pasó de la fase preliminar, quedando en 38ª posición con 158,58 puntos.

Chirigota '¡A quién le importa!' (Algeciras)

La chirigota del Tini es la más veterana que proviene de Algeciras para participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Creada en el año 2007, en el que concurrió con 'Piratas del Caribe', está a punto de cumplir las dos décadas de vida. En esta edición, volverá a presentarse con '¡A quién le importa!'.

Esta es una de las chirigotas que siempre hay que tener en cuenta como aspirante para conseguir el pase a cuartos de final. De hecho, en 2025 estuvo a punto de conseguirlo, ya que fue el grupo que marcó el corte con 'Venimos de vuelta'.

Asimismo, en estas dos décadas asomándose por Cádiz, ha conseguido en varias ocasiones el favor del jurado. Así, la primera vez que superó el primer corte fue en 2008 con 'Peña Los Inmortales'. Al año siguiente, repitió en cuartos con 'Virgen a los 40'.

En el año 2012 consiguió un éxito inesperado al acabar en quinta posición con 'De nuevo en el mercado', contando con la autoría de David Amaya Awito. Tras ella, ha vuelto a estar en dos ocasiones más en cuartos de final: con 'Los que no valen ni pa estar escondíos' en 2019 y con 'Cuéntame qué nos pasó' en 2020.

El alma mater de este grupo es Agustín Carlos González Galiano el Tini, quien lleva ya cerca de 30 años con responsabilidades en diferentes agrupaciones que han participado en el COAC. Así, antes de ser autor también fue director de las chirigotas 'Tenemos calete pa lato' (1999), 'Menuda chirigota' (2000), 'Tendido 12 a la sombra' (2001), 'De varón dandi ni hablar, pa colonia, la nuestra' (2004), 'To el año dando la vara' (2005) y 'Las que ejercen el oficio más antiguo del mundo (servicio a domicilio)' (2006), quedándose todas ellas en la fase preliminar.

A su lado, volverán a estar José Rafael Castro Maíllo Yiyo y Álvaro Castro Gavira. En cuanto a Yiyo, lleva con este grupo desde el año 2020. Anteriormente, también ha participado en Cádiz con la chirigota 'Valientes peonas' (2014) y la comparsa 'El cielito de los cómicos'. En este 2026, hará parte de la letra de la comparsa barreña 'Los artificiales'. Por su parte, esta será la tercera participación de Álvaro Castro como coautor de la chirigota del Tini.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Venimos de vuelta' no superó la primera fase, quedando en la 21ª posición con 189,33 puntos.

Comparsa 'La última cuerda' (Tarifa)

La comparsa de Las Niñas de Tarifa superó con holgura la prueba de fuego que supone participar por primera vez en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras una primera experiencia positiva con 'Las costuras del alma', en este 2026 intentará avanzar un poco más en su progresión carnavalesca con 'La última cuerda'.

El cartel de la comparsa 'La última cuerda'.

En cuanto al equipo creativo, no se producirán cambios para la presente edición. Así, el repertorio volverá a realizarlo Jesús Franco, mientras que la dirección volverá a recaer en Savitri Chablani. En esta ocasión, Franco se dedicará en exclusiva a este grupo, ya que la tradicional comparsa de Tarifa no participará en el COAC 2026. Anteriormente, colaboró con este grupo con parte de las coplas de 'La huella' (2024) y 'Tocando madera' (2025).

Esta será la quinta comparsa de Las Niñas de Tarifa. Su recorrido carnavalero se inició en 2022 con 'A la sombra', a la que le siguieron 'A tu aire' (2023), 'La coplera' (2024) y la ya citada 'Las costuras del alma'.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Las costuras del alma no superó el primer fallo del jurado, quedando en 37ª posición con 159,10 puntos.

Chirigota 'Tu cara me suena' (La Línea)

La Línea era tradicionalmente, junto a Algeciras, la localidad del Campo de Gibraltar que más agrupaciones aportaba al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Sin embargo, este trasvase de grupos se cortó abruptamente en el año 2018. Ocho años después, será la chirigota de Chitín la recupere la relación entre ambas ciudades con 'Tu cara me suena'.

Al frente de esta chirigota está Jesús David Victoria Chitín, uno de los veteranos del Carnaval linense que también cuenta con experiencia en el COAC. De hecho, su primera participación fue en el año 1988 con la chirigota juvenil 'Los esquimalos', para la que hizo la música.

Ya en adultos, su primera chirigota en Cádiz fue 'Fieresillas', en 1992, de la que también hizo la música. En 1993, se pasó a la modalidad de comparsas, en la que se estrenó en el COAC con 'Los bufones'. Tres años después, regresó al COAC con 'El carro'.

Sú mayor éxito en el Concurso del Falla lo consiguió en el año 2001 con la comparsa 'El nuevo mundo', que consiguió el pase a las semifinales con Chitín como músico. No pudo corroborar este paso al frente en 2002 con 'La ruta de la seda', ya que se quedó en la fase preliminar. Lo mismo le sucedió en 2004 con 'La aristocracia del barrio', a pesar de las buenas maneras demostradas en esos años.

Tras un largo periodo de ausencia tanto en Cádiz como en La Línea, Chitín regresó al Carnaval con la comparsa 'La botellona', la última agrupación linense que ha participado en el COAC, quedándose en preliminares.

Por su parte, José Antonio Viegas, coautor de la letra, se estrenará en el Concurso del Falla. En 2025, este grupo participó en los concursos de la comarca del Campo de Gibraltar con 'Un buchito y a juí', bajo autoría de La Coplerativa. Consiguió el tercer premio en el certamen carnavalero de La Línea.

Fotos de las actuaciones del Carnaval de La Línea en el Palacio de Congresos / Andrés Carrasco

Comparsa 'La gracia divina'

José Antonio López Rondón es uno de los carnavaleros en activo más veteranos que viene cada año a Cádiz desde el Campo de Gibraltar. En este 2026, no faltará a su cita con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con la comparsa 'La gracia divina'.

En la pasada edición, López Rondón retomó su trayectoria tras varios años de ausencia con 'Los hijos del cañaveral', que se quedó cerca de superar el primer corte. Lo hizo junto a José Antonio López Molina, que en este 2026 repetirá como autor de la letra.

El cartel de la comparsa 'La gracia divina'

López Rondón se estrenó hace 38 años en el desaparecido Teatro Andalucía con la chirigota 'Aunque no lo puedo ver siempre me acuesto con él'. En esta modalidad, también ha concursado con las chirigotas 'Fite tú qué cuadro' (1989), 'Vaya sorpresa' (1996) y 'Quién me iba a decir a mí que yo me iba a vestir de gris' (1998).

A pesar de sus inicios, en la modalidad en la que realmente se ha desarrollado, y en la que ha tenido varios éxitos, ha sido en la de comparsas. Su primera vez en el Falla fue en 1995 con 'Candilejas'. Al año siguiente, entró en semifinales con 'Los jóvenes flamencos'. En esta fase, también ha estado con 'Cantautores' (1999), 'Son del sur' (2002), 'El expreso de Andalucía' (2003).

Tras varios años fuera en el primer corte, es con la comparsa de Los Barrios con la que consigue entrar en cuartos de final con 'Los salvapatrias' (2010), 'El yerbatero' (2012), 'Ropita tendía' (2013) y 'Los profanos' (2015).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los hijos del cañaveral' no superó el primer corte, quedando en la 28ª posición con 173,46 puntos.

Comparsa 'Las pasajeras' (Los Barrios)

La localidad campogibraltareña de Los Barrios contará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con una nueva comparsa. Esta estará liderada por Pili Castillo y llevará por título 'Las pasajeras'.

La comparsa 'Las pasajeras'.

Con un conjunto de nueva formación, este grupo no cuenta con experiencia previa ni en Cádiz ni en Los Barrios. Por ello, el resultado de esta aventura es una auténtica incógnita que se mantiene en pie por la ilusión de la primera vez.

Por todo ello, su principal reto es agradar en su estreno en el COAC para ir cogiendo tablas para años venideros.