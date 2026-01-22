La inesperada propuesta de Carlos Rivera a Malú que ilusiona a México

Carlos Rivera dejó a todos con la boca abierta durante su paso por el programa Cuerpos especiales, de Europa FM, al deslizar una propuesta directa a Malú que ya ha despertado una gran expectación: cantar juntos en México. Un comentario espontáneo, lanzado en plena entrevista, que ha sido suficiente para disparar la ilusión de los seguidores de ambos artistas.

Un dueto que entusiasma a los fans

Fue en el programa, presentado por Eva Soriano, cuando surgió la posibilidad de llamar a Malú y proponerle compartir escenario. Carlos Rivera no esquivó la idea y dejó claro que la colaboración le parece más que viable. “Algo hay que hacer”, dijo, en una frase que no ha tardado en viralizarse.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la posible unión de dos de las voces más reconocidas del pop en español. Para muchos, ver a Malú cantando en México junto a Carlos Rivera sería un momento histórico y un símbolo del puente musical entre España y Latinoamérica.

¿Se hará realidad la invitación?

Por ahora no hay confirmación ni fechas, pero la idea ya está sobre la mesa y el público ha hablado. Lo que empezó como una charla en Cuerpos especiales se ha convertido en una invitación pública que coloca a Malú en el centro de todas las miradas.