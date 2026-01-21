Este restaurante sirve auténtica comida mexicana en Tarifa

En una ciudad marcada por sabores tradicionales, Tijuana, restaurante mexicano situado en la calle San Sebastián de Tarifa, se ha consolidado como una alternativa que invita a salir de lo habitual. Al frente está Blasi, propietaria de un proyecto familiar con casi tres décadas de historia.

“El restaurante surge por una idea que tuvo mi marido, que trabajaba en un mexicano. Aunque él tenía su propio restaurante, me animó a montar el mio y ya llevamos 27 años aquí”, explica.

Cocina participativa y platos reconocibles

Entre los platos más representativos están los nachos, con queso, crema agria y guacamole; las fajitas, que se montan en la mesa con tortillas, aguacate, jalapeño y pico de gallo; y el burrito de pollo y queso, cubierto con salsa de queso y nata y gratinado.

“Mi plato favorito son las fajitas”, reconoce Blasi. En los postres destaca el banoffe elaborado con plátano, dulce de leche casero y galleta.

Fajitas de Tijuana / Daniela Alias

Clientela fiel y relevo generacional

Uno de los valores que más destaca la propietaria es la relación con la clientela. “Empezamos con padres que venían sus niños pequeños y ahora esos niños vienen con sus hijos. Eso es una satisfacción muy grande”.

Ese vínculo se apoya, según Blasi, en el trato cercano. “La gente vuelve, además de por la comida, por la cercanía. El trato con la clientela es muy bueno y la comida gusta muchísimo. Una gran parte de clientes viene por el boca a boca”.

Un restaurante que suma a Tarifa

Con una propuesta basada en la cercanía y una cocina mexicana accesible, Tijuana sigue siendo un punto de encuentro en el centro de Tarifa. “Mientras esto siga así, habrá relevo generacional”, afirma Blasi, convencida de que el proyecto tiene todavía recorrido.