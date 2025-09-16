Guacamole sin fronteras: tres rincones del Campo de Gibraltar para disfrutarlo más allá de lo mexicano

El guacamole, salsa mexicana por excelencia elaborada a base de aguacate, cebolla, limón y chile verde, ha roto fronteras y se ha convertido en un acompañante universal. Si bien su origen está ligado al molcajete y a los sabores tradicionales de México, hoy en día se adapta a cualquier cocina y marida con productos tan nuestros como el atún o una buena hamburguesa.

En el Campo de Gibraltar encontramos tres ejemplos que demuestran cómo el guacamole se reinventa más allá de los clásicos restaurantes mexicanos.

La Barra de Jose, Algeciras

En Algeciras, en la peña Cine Cómico, en la calle Fuente Nueva, este local de 4,3 estrellas combina el tapeo de siempre con propuestas innovadoras. Su tosta de atún ahumado con guacamole se ha convertido en imprescindible.

“Nuestra tosta de atún ahumado con guacamole casero es una mezcla irresistible de sabores que conquistarán tu paladar desde el primer bocado”, afirman en Instagram.

Los clientes lo corroboran: “Tapas estupendas y a muy buen precio” o “Un sitio con atención y comida de 10”.

Lobo, Tarifa

Situado en la calle San Francisco, Lobo apuesta por el producto fresco y de temporada. Su guacamole, hecho al momento, es uno de los platos más comentados por los seguidores de este local de Tarifa en redes: “pintaza” y “para no dejar ni las migas”.

Con 4,5 estrellas, los visitantes lo recomiendan por su brasero de atún, su carne a la piedra y la atención del personal: “Un sitio para repetir siempre”.

Chimole Burgers, La Línea

En La Línea, en plena calle Hércules, Chimole Burgers lleva el guacamole a otro nivel: de los tacos y nachos a la hamburguesa gourmet. Su especialidad, La Chimole, combina cheddar, guacamole, salsa chipotle y patatas. Muy picante, como indican los tres chilis a su lado dibujados en el menú. Pero para quienes no son muy fan del spicy, La Cream es perfecta: burger con queso cheddar, guacamole, cebolla frita, salsa cream y patatas.

Las reseñas lo resumen: “Muy buenas hamburguesas, baratas pero con calidad” o “Espectacular, volveré para probar lo que me queda”.

El guacamole ya no es solo cosa de México: en el Campo de Gibraltar se convierte en protagonista de tapas, tostas y hamburguesas que invitan a disfrutarlo en cualquier momento del año.