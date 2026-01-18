El café de pucherete y las papitas de tu infancia están en esta churrería de la Estación de San Roque

Los churros tradicionales y el café de pucherete siguen siendo la seña de identidad de Churrería Palma, un negocio familiar de la Estación de San Roque que acaba de cumplir 27 años. Fundada en 1998 por los padres de Samara, la churrería continúa hoy bajo su gestión, fiel a una fórmula basada en la sencillez y la constancia.

Fotos familiares de la Churerria Palma / Daniela Alias

El establecimiento se ha consolidado como punto de referencia para desayunos en el Campo de Gibraltar, con clientes que llegan desde distintos municipios e incluso desde Gibraltar.

Churros tradicionales y café de pucherete en San Roque

La oferta no ha cambiado con el paso del tiempo. En Churrería Palma solo se elaboran churros tradicionales: ruedas de churros finos y los pequeños, conocidos en la zona como papitas. El churro fino es la seña de identidad de esta churreria y lo que la diferencia de otras de la zona. No hay churros rellenos ni versiones innovadoras.

Uno de los productos más demandados es el café de pucherete, una elaboración tradicional que es cada vez menos habitual. “Mucha gente viene buscándolo expresamente”, explica Samara.

Los ingredientes del churro son básicos: agua, harina, sal y bicarbonato. No hay recetas secretas. “La diferencia de nuestra churreria está en el cuidado del proceso”, resume la propietaria.

Rosca de la Churrería Palma / Daniela Alias

Clientes de todo el Campo de Gibraltar y de Gibraltar

La Churrería Palma recibe clientes de distintos puntos del Campo de Gibraltar, como Jimena de la Frontera o San Martín del Tesorillo, y también de Gibraltar. “Hay personas que nos dicen que nuestros churros les recuerdan a su infancia”, afirma Samara. “Es algo muy gratificante”.

El establecimiento abre de miércoles a domingo. De miércoles a viernes, abre a las 7.00, y los fines de semana a las 7.30.

Con casi tres décadas de historia, la Churrería Palma mantiene en la Estación de San Roque una forma de trabajar basada en la tradición, la sencillez y la constancia.