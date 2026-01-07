Jimena de la Frontera, aislada digitalmente tras la borrasca tras cuatro días sin internet ni cobertura móvil

Los vecinos de Jimena de la Frontera viven desde hace días una situación límite: la falta de internet y de cobertura móvil en buena parte del municipio, un problema que se desató tras el paso de la borrasca Francis por la provincia de Cádiz y que, cuatro días después, continúa sin solución.

El temporal, que dejó abundantes lluvias, inundaciones y la crecida del río Hozgarganta, ha tenido un impacto directo en las comunicaciones del municipio, hasta el punto de paralizar servicios básicos del Ayuntamiento y dejar a los vecinos prácticamente incomunicados con el exterior.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que, aunque el pasado lunes, 5 de enero, el servicio de internet logró restablecerse durante algunas horas, volvió a fallar poco después, agravando una situación que impide a los ciudadanos comunicarse con familiares y amigos y que bloquea el funcionamiento normal de la administración local.

Un problema habitual, agravado por el temporal

La pérdida de señal afecta a varias compañías proveedoras de internet y telefonía móvil, lo que ha provocado que gran parte de la localidad carezca de cobertura. Según las mismas fuentes, se trata de una circunstancia “habitual” en la zona, aunque la borrasca ha intensificado el problema hasta extremos críticos.

En apenas 24 horas, Jimena registró hasta 260 litros por metro cuadrado, lo que obligó a evacuar a 17 familias por la crecida del río Hozgarganta y dejó al municipio incomunicado por carretera, al inundarse la vía que lo conecta con Algeciras.

Comercios, trámites y juzgados, afectados

La falta de conexión está teniendo consecuencias directas en el día a día. Comercios con dificultades para cobrar con tarjeta, vecinos que no pueden realizar trámites telemáticos, y servicios como los registros del padrón, el pago de tasas municipales o incluso los juzgados, se encuentran seriamente afectados.

La gravedad de la situación queda reflejada incluso en el ámbito institucional: el propio alcalde de Jimena, Fran Gómez, se encuentra sin cobertura móvil y solo mantiene comunicación con los servicios de emergencia a través de walkies.

Petición urgente a las compañías

Cuatro días después del paso del temporal, prácticamente todo el pueblo sigue sin posibilidad de comunicarse con el exterior, ni siquiera entre vecinos de la misma población en algunos puntos. Desde el Ayuntamiento se ha reclamado a las compañías responsables que actúen con urgencia para reparar las infraestructuras dañadas y permitir que Jimena recupere cuanto antes la normalidad.