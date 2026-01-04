El corte de tráfico de la A-405 en Jimena como consecuencia del desbordamiento del río Hozgarganta por las fuertes lluvias de la borrasca Francis ha obligado a practicar varios rescates con una lancha zodiac en la zona de la venta Las Adelfas. En Jimena han sido desalojadas un total de 17 personas.

En este punto de la red viaria, el agua ha superado el nivel de la carretera dejándola impracticable y anegando las zonas ribereñas. En ellas, los Bomberos han asistido a varias personas que han sido trasladadas a una zona fuera de peligro.