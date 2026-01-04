La borrasca Francis en el Campo de Gibraltar, en directo: una quincena de incidencias en Algeciras durante la madrugada

El Campo de Gibraltar vive este domingo, 4 de enero, pendiente de los efectos de la borrasca Francis, que mantiene a la comarca en aviso naranja hasta las 21:00 por precipitaciones que podrían dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. El consejero del Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a Fase de Emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones ante el riesgo de inundaciones en toda la comunidad ante las previsiones hidrológicas y meteorológicas. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Los ayuntamientos han activado dispositivos de coordinación entre las distintas delegaciones implicadas para realizar un seguimiento continuo de la evolución del episodio meteorológico y actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

Algeciras, con una quincena de incidencias atendidas por el 112, ha sido el municipio más afectado, sobre por anegaciones en viviendas y garajes y balsas de agua en el viario público, que hizo que algún vehículo quedara atascado, sin que haya constancia de daños personales y cuyos ocupantes no requirieron rescate.

El puente María Mayo, en la carretera vieja de Los Barrios se ha desbordado y permanece cortado al tráfico por la Policía Local y la Guardia Civil, al igual que el acceso al nuevo cementerio. Además, la calle Lagartijo, en la barriada de Los Toreros, ha sido cortada al tráfico, con intervención de los bomberos y actuación derivada a Parques y Jardines. También se han producido diversas bolsas de agua en zonas como Agua Marina, así como la afectación de un vehículo en La Menacha.

Además, Los Barrios ha cortado el tráfico rodado en varias zonas: el acceso a la zona de Benharás, la cCarretera CA-9209 a la altura del arroyo del Prior y el aAcceso al Jaramillo desde la antigua C-440a.

El río Hozgarganta se ha desbordado a su paso por Jimena y ha estado cerca de alcanzar su máximo histórico debido a las fuertes precipitaciones caídas durante la madrugada. También ha recibido abundante agua el río Guadiaro, aunque su nivel no ha llegado a ser preocupante. En todo caso en San Martín del Tesorillo y en San Roque, donde se ha elevado el Plan de Emergencia Local a Nivel 1, debido al riesgo de inundaciones en el Valle del Guadiaro.