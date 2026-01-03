La Aemet sube a naranja el aviso por fuertes lluvias este domingo en el Campo de Gibraltar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja por lluvias para el domingo 4 de enero en el estrecho de Gibraltar y el litoral del Campo de Gibraltar, escalando el aviso desde el nivel amarillo previsto inicialmente debido a la intensidad de las precipitaciones que trae la borrasca Francis. El aviso estará vigente desde las 00:00 hasta las 17:59 horas y se esperan acumulados de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, con precipitaciones más intensas entre las 12:00 y las 17:00.

Estas precipitaciones pueden provocar acumulación rápida de agua en calzadas, saturación de sistemas de drenaje, visibilidad reducida y complicaciones en puertos y transporte marítimo. De forma paralela, la Aemet mantiene además un aviso amarillo entre las 10:00 y las 17:59 horas, por lluvias intensas concentradas que podrían dejar hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Para este sábado la Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias desde las 15:00 horas del sábado hasta la medianoche. El episodio dejará precipitaciones persistentes, de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas. Según la predicción de Aemet, la probabilidad de lluvia será del 100% durante toda la jornada del sábado, con precipitaciones constantes desde la madrugada y un empeoramiento a partir de la tarde, coincidiendo con la entrada en vigor del aviso amarillo.

Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y 17 grados, mientras que el viento soplará de sureste, con rachas moderadas. La acumulación de agua podría generar dificultades puntuales en zonas urbanas y en el entorno portuario.

Incertidumbre para el Día de Reyes

La festividad de Reyes Magos presenta un escenario meteorológico incierto:, aunque con mejores previsiones que en días anteriores. De 00:00 a 12:00 la Aemet apunta a un 65% de probabilidad de lluvia, con temperaturas mínimas de 8 °C. A partir del mediodía, la probabilidad de chubascos baja al 50%.