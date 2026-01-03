Nuevas cancelaciones de ferris entre Tarifa y Tánger por el temporal de la borrasca Francis

Las navieras Africa Morocco Link (AML) y Balearia han comunicado la cancelación de varias salidas marítimas este sábado 3 de enero desde el puerto de Tarifa con destino a Tánger ciudad (Marruecos) debido a las condiciones meteorológicas adversas en el estrecho de Gibraltar, provocadas por el paso de la borrasca Francis.

Según han informado las compañías, AML ya había advertido este viernes de la suspensión de sus servicios, acumulando dos jornadas consecutivas de interrupciones por el temporal. A esta situación se ha sumado Balearia, que ha confirmado la cancelación de los ferris previstos a las 13:00, 17:00 y 21:00 horas.

No obstante, y por el momento, las salidas de Balearia de las 15:00 y las 19:00 se mantienen sin incidencias, tal y como recoge la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

En cuanto al puerto de Algeciras, la actividad continúa con normalidad general, tanto en las conexiones con Tánger Med como con Ceuta, aunque se están registrando algunos retrasos puntuales en la línea con el puerto marroquí. Por ahora, no se han anunciado cancelaciones para este sábado en estas rutas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo para este sábado en el Campo de Gibraltrar, tanto en el litoral como en el Estrecho, desde las 15:00 de este sábado y hasta las 12:00 del domingo. Se prevén precipitaciones intensas, con una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que podría alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

La APBA recomienda a los viajeros consultar el estado de sus conexiones marítimas antes de desplazarse a los puertos y extremar la precaución ante el temporal.