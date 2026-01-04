La Junta ordena el desalojo preventivo de 470 viviendas aguas abajo del pantano de Guadarranque

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que se ha dado orden de desalojo preventivo de 470 viviendas aguas abajo del pantano de Guadarranque, en la provincia de Cádiz, por la crecida del río debido a la borrasca Francis.

Según ha señalado el consejero en un mensaje en su cuenta de la red social X, se trata de viviendas en San Roque (Guadarranque, Taraguilla y Estación de San Roque) y en Los Barrios (urbanización Guadacorte).

Asimismo, ha precisado que también de forma preventiva, se ha evacuado personas de las zonas de Hozgarganta, un punto en el que ha hecho un seguimiento exhaustivo y permanente del nivel del río. En este sentido, se han evacuado a 17 personas en Jimena de la Frontera, entre ellos dos ancianos afectados por hipotermia que fueron trasladados al centro de salud; mientras que el resto también fueron realojados en casas de familiares, según Sanz.

El consejero Antonio Sanz, este domingo. / ALEX ZEA - EUROPA PRESS

El consejero ha indicado que la noche y madrugada se presentan "muy complicadas" y ha recordado que, aunque deje de llover, se va a mantener una vigilancia especial en los niveles de los cauces que seguirán recibiendo aportes por las escorrentías, por lo que ha insistido en "mantener la prudencia y responsabilidad" durante las próximas horas y evitar los desplazamientos innecesarios y nunca cruzar zonas anegadas.

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha coordinado durante la jornada de este domingo un total de 261 incidencias, la mayoría concentradas en las provincias de Cádiz (138) y Málaga (120) y fundamentalmente atendidas durante las primeras horas de esta tarde.

El grueso de las incidencias se han debido a anegaciones de viviendas y calles, así como balsas de agua en la calzada debido a la crecida de los cauces fluviales, que han afectado a una parte importante de la red viaria secundaria. También se han atendido avisos por caídas de árboles, ramas y desprendimientos de piedras, además de rescates y desalojos de carácter preventivo.