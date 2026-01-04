El acceso a Jimena desde Castellar por la A-405, cortado por la borrasca Francis

El paso de la borrasca Francis deja este domingo una situación complicada en los accesos a Jimena de la Frontera. El Ayuntamiento ha informado del corte al paso de vehículos y personas en varios puntos del municipio debido al desbordamiento y al fuerte caudal del río Hozgarganta, como consecuencia del episodio de lluvias.

La principal incidencia se encuentra en la A-405, donde el río Hozgarganta se ha desbordado a la altura del antiguo vivero provocando el corte de la vía para llegar al municipio desde Castellar cerca del núcleo de La Estación. Sí es posible salir de Jimena por carretera en dirección a San Pablo de Buceite y Gaucín.

Desbordamiento del río Hozgarganta en Jimena

En la localidad, permanecen cerrados el Puente de la Pasada de Alcalá, la Pasada de Tréveris, el Vivero y Marchenilla.

Desde el Consistorio se pide a la población extremar las precauciones y mantenerse atenta a las indicaciones de la señalización y de los servicios de seguridad.

El río ha alcanzado a las 13:00 horas un caudal de 4,37 metros, superando su máximo histórico de 4,06 metros registrado el 18 de marzo de 2018, lo que marca un récord en el municipio y genera un riesgo elevado de inundaciones.

El gran volumen de agua de este río y del arroyo García Bravo ha provocado que la situación haya empeorado en la parte baja del casco urbano y a lo largo del caude del río.