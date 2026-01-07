Taxis en lugar de trenes: el temporal obliga a Renfe a improvisar por cuarto día seguido en Algeciras

El servicio ferroviario de Algeciras continúa interrumpido este miércoles 7 de enero por cuarto día consecutivo a causa de la acumulación de agua en las vías provocada por el reciente temporal de lluvias que ha azotado el Campo de Gibraltar con el paso de la borrasca Francis. La incidencia obliga de nuevo a realizar el trayecto por carretera entre la estación algecireña y la de Antequera Santa Ana, desde donde los viajeros sí pueden continuar su viaje en tren hacia otros destinos.

La principal novedad de la jornada se ha producido a primera hora de la mañana, cuando los pasajeros no han sido trasladados en autobús —como ha sido habitual en días anteriores— sino en taxis, ante la persistencia de las vías anegadas a la altura de Jimena de la Frontera. Según han relatado a Europa Sur viajeros afectados, se movilizaron siete u ocho taxis para cubrir el trayecto, con una veintena de pasajeros en total, ya que los vehículos no iban completos para poder dar cabida al equipaje.

La salida desde Algeciras se produjo alrededor de las 5:30 de la madrugada, con puntualidad en esta ocasión, y la llegada a Antequera se registró en condiciones invernales, con temperaturas cercanas a los dos grados bajo cero. Entre los usuarios predominaban estudiantes universitarios que regresaban a sus centros tras el parón navideño.

La interrupción del servicio afecta a los trenes con destino a Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y a Antequera Santa Ana. Renfe ha señalado que la incidencia no depende de la operadora, sino de la infraestructura ferroviaria gestionada por Adif, que permanece sobrecargada de agua en varios tramos. Desde el pasado domingo 4 de enero, los trenes han sido sustituidos por transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

La compañía recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados y seguir utilizando los servicios alternativos hasta que se pueda reanudar la circulación con plenas garantías de seguridad. Renfe y Adif aseguran que trabajan de forma coordinada para restablecer el servicio lo antes posible, siempre priorizando la seguridad.

Esta nueva suspensión vuelve a poner de relieve la fragilidad del trazado ferroviario del Campo de Gibraltar, que ha registrado incidencias recurrentes en los últimos años y que vuelve a quedar en evidencia ante episodios de lluvias intensas. Un problema estructural que, una vez más, convierte un trayecto ferroviario en un viaje improvisado por carretera.