Algeciras, sin tren por tercer día consecutivo debido a la acumulación de agua de lluvia en la vía

El servicio ferroviario de Algeciras se mantiene interrumpido por tercer día consecutivo debido a la acumulación de agua en las vías provocada por el reciente temporal de lluvias que afecta a la región. Según informa Renfe a sus usuarios, los trayectos entre la estación algecireña y la de Antequera Santa Ana se tienen que realizar en autobús. Desde allí¡, losusuarios sí embarcan en un ferrocarril para continuar sus viajes.

Se están viendo afectados por esta incidencia los trenes que van a Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y a Antequera Santa Ana. Según informó Renfe, esta incidencia no depende de la operadora, sino de la infraestructura gestionada por Adif, sobre cargada de agua en algunos tramos. Desde el pasado Domingo 4 de enero, los trenes que normalmente cubren el trayecto han sido sustituidos por transporte por carretera, con autobuses habilitados para garantizar la movilidad de los viajeros.

La compañía recomendó a los pasajeros consultar los horarios actualizados y utilizar los servicios alternativos hasta que las condiciones de la vía permitan la reanudación segura del servicio ferroviario. Renfe y Adif trabajan de manera coordinada para restablecer la circulación lo antes posible, priorizando la seguridad de los usuarios.

Esta suspensión se suma a las incidencias recientes en la red ferroviaria provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, recordando la vulnerabilidad de algunas infraestructuras frente a temporales intensos en Andalucía.