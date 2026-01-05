Venezuela
Autorizado el regreso a casa de los vecinos desalojados por el aguacero de la borrasca Francis en San Roque, Los Barrios y Jimena

Los ayuntamientos agradecen la coordinación de las fuerzas de seguridad y la paciencia de los ciudadanos

El embalse de Guadarranque, al límite: casi al 100% de su capacidad tras recibir hasta 300.000 litros por segundo en plena borrasca Francis

El río Palmones, este Día de Reyes.

El Comité de Evaluación de Emergencias de la Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta a casa de los vecinos de las 470 viviendas desalojadas a última hora de la noche de este domingo aguas abajo del Guadarranque y las 17 de Jimena tras el histórico aguacero que dejó la borrasca Francis. El regreso se produce por la mejora de la meterología y la hidrología tras remitir la tormenta.

Se trata de viviendas en San Roque (Guadarranque, Taraguilla y Estación de San Roque) y en Los Barrios (urbanización Guadacorte). En este último núcleo fueron unas 80 las personas que han pasado la noche en varios hoteles del municipio: hotel Holiday Inn y NH de Palmones. El alcalde, Miguel Alconchel, ha agradecido a los hoteles su disponibilidad y compromiso a la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, delegaciones municipales y el equipo de gobierno.

Evacuación de una persona en Guadacorte.
Evacuación de una persona en Guadacorte. / E.S.

Para asistir a los afectados se activó a la Cruz Roja y se habilitaron centros hoteleros además del pabellón deportivo de San Roque, aunque tan solo 126 personas hubieron de ser realojadas (64 de Los Barrios, 18 de Jimena y 44 de San Roque), mientras que el resto se albergó en casas de familiares y amigos.

Aunque Andalucía se mantiene en Nivel de Alerta 1, los dos municipios han pasado 𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟎 (𝐩𝐫𝐞-𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚).

María del Mar Collado, alcaldesa accidental de San Roque, también ha expresado su "agradecimiento más sincero a los cuerpos de seguridad, trabajadores municipales, voluntarios y a todas las personas que han trabajado sin descanso durante más de 24 horas para garantizar la seguridad del municipio". "Quiero destacar y poner en valor la coordinación absoluta entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad. San Roque ha demostrado que está preparado para evaluar, responder y actuar ante cualquier emergencia. Gracias también a la ciudadanía y, muy especialmente, a las personas y zonas afectadas por su comprensión y colaboración. Y ahora sí… toca cambiar la máscara y disfrutar como se merece del Día de Reyes", ha concluido.

En Jimena puede volver las personas de las zonas de Hozgarganta, un punto en el que hizo un seguimiento exhaustivo y permanente del nivel del río. Entre los evacuados había dos ancianos afectados por hipotermia que fueron trasladados al centro de salud; mientras que el resto también fueron realojados en casas de familiares.

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha coordinado durante la jornada de este domingo un total de 261 incidencias, la mayoría concentradas en las provincias de Cádiz (138) y Málaga (120) y fundamentalmente atendidas durante las primeras horas de esta tarde.

El grueso de las incidencias se han debido a anegaciones de viviendas y calles, así como balsas de agua en la calzada debido a la crecida de los cauces fluviales, que han afectado a una parte importante de la red viaria secundaria. También se han atendido avisos por caídas de árboles, ramas y desprendimientos de piedras, además de rescates y desalojos de carácter preventivo.

Las fotografías de Guadacorte, el río Guadarranque y la Estación de San Roque tras el paso de la borrasca Francis

