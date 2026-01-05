Autorizado el regreso a casa de los vecinos desalojados por el aguacero de la borrasca Francis en San Roque, Los Barrios y Jimena

El Comité de Evaluación de Emergencias de la Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta a casa de los vecinos de las 470 viviendas desalojadas a última hora de la noche de este domingo aguas abajo del Guadarranque y las 17 de Jimena tras el histórico aguacero que dejó la borrasca Francis. El regreso se produce por la mejora de la meterología y la hidrología tras remitir la tormenta.

Se trata de viviendas en San Roque (Guadarranque, Taraguilla y Estación de San Roque) y en Los Barrios (urbanización Guadacorte). En este último núcleo fueron unas 80 las personas que han pasado la noche en varios hoteles del municipio: hotel Holiday Inn y NH de Palmones. El alcalde, Miguel Alconchel, ha agradecido a los hoteles su disponibilidad y compromiso a la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, delegaciones municipales y el equipo de gobierno.

Evacuación de una persona en Guadacorte. / E.S.

Para asistir a los afectados se activó a la Cruz Roja y se habilitaron centros hoteleros además del pabellón deportivo de San Roque, aunque tan solo 126 personas hubieron de ser realojadas (64 de Los Barrios, 18 de Jimena y 44 de San Roque), mientras que el resto se albergó en casas de familiares y amigos.

Aunque Andalucía se mantiene en Nivel de Alerta 1, los dos municipios han pasado 𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟎 (𝐩𝐫𝐞-𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚).

María del Mar Collado, alcaldesa accidental de San Roque, también ha expresado su "agradecimiento más sincero a los cuerpos de seguridad, trabajadores municipales, voluntarios y a todas las personas que han trabajado sin descanso durante más de 24 horas para garantizar la seguridad del municipio". "Quiero destacar y poner en valor la coordinación absoluta entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad. San Roque ha demostrado que está preparado para evaluar, responder y actuar ante cualquier emergencia. Gracias también a la ciudadanía y, muy especialmente, a las personas y zonas afectadas por su comprensión y colaboración. Y ahora sí… toca cambiar la máscara y disfrutar como se merece del Día de Reyes", ha concluido.

En Jimena puede volver las personas de las zonas de Hozgarganta, un punto en el que hizo un seguimiento exhaustivo y permanente del nivel del río. Entre los evacuados había dos ancianos afectados por hipotermia que fueron trasladados al centro de salud; mientras que el resto también fueron realojados en casas de familiares.

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha coordinado durante la jornada de este domingo un total de 261 incidencias, la mayoría concentradas en las provincias de Cádiz (138) y Málaga (120) y fundamentalmente atendidas durante las primeras horas de esta tarde.

El grueso de las incidencias se han debido a anegaciones de viviendas y calles, así como balsas de agua en la calzada debido a la crecida de los cauces fluviales, que han afectado a una parte importante de la red viaria secundaria. También se han atendido avisos por caídas de árboles, ramas y desprendimientos de piedras, además de rescates y desalojos de carácter preventivo.