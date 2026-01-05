El embalse de Guadarranque, al límite: casi al 100% de su capacidad tras recibir hasta 300.000 litros por segundo en plena borrasca Francis

La lluvia torrencial que dejó en las últimas horas el paso de la borrasca Francis por el Campo de Gibraltar ha situado al embalse de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, al límite. El pantano, que en el peor momento del aguacero llegó a recibir 300.000 litros por segundo, se encuentra este lunes 5 de enero prácticamente lleno al situarse al 99,94 % de su capacidad, según los datos oficiales del SAIH Hidrosur. Con una capacidad total de 83,15 hectómetros cúbicos, el volumen embalsado alcanza ya los 83,10 hm³, una cifra que refleja la magnitud de las precipitaciones y la preocupación de las autoridades, que ordenaron el desalojo preventivo de 470 viviendas aguas abajo.

La evolución del embalse en los últimos días ha sido extraordinaria, sobre todo en la jornada del domingo, pero no sólo. En apenas una semana, desde el 29 de diciembre de 2025, el volumen almacenado ha pasado de 59,53 hm³ a rozar el lleno total, coincidiendo con un aumento muy acusado de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico, que se sitúan en 372,90 milímetros, frente a los 222,30 mm de la semana anterior.

La Junta de Andalucía ha calificado la situación como “histórica y excepcional”. Según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante las horas más intensas del temporal el embalse ha llegado a recibir aportaciones del orden de 300 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 300.000 litros por segundo. En términos prácticos, se trata de una cantidad de agua comparable a la lluvia de medio año concentrada en solo veinticuatro horas. Para encontrar algo similar habría que remontarse 200 años.

Las aportaciones registradas desde la madrugada fueron especialmente relevantes, con cerca de 20 hectómetros cúbicos entrando en el embalse en muy poco tiempo. Este volumen provocó un ascenso extremadamente rápido del nivel del agua, con crecimientos superiores a 30 centímetros por hora, que posteriormente se redujeron a unos 20 centímetros por hora gracias a una ligera disminución de la intensidad de la lluvia ya avanzada la noche.

En este contexto, el embalse alcanzó antes de la media noche una cota aproximada de 72,60 metros, situándose prácticamente en el umbral del aliviadero. La Junta insistió en que no se procedería al desagüe de fondo, una decisión adoptada para evitar un escenario más peligroso aguas abajo. Según explicó Sanz, un alivio por coronación, en caso de superarse el cien por cien de capacidad, supondría caudales menores que los que se generarían mediante un desagüe forzado, especialmente si coincidieran con los picos máximos de lluvia. Hacía las 9:00 de este lunes aún quedaban 5 centímetros para que comenzara a evacuar.

La comparación con el año anterior pone de relieve el carácter excepcional de la situación. El 5 de enero de 2025, el embalse de Guadarranque almacenaba solo 27,86 hm³, con 329,20 mm de precipitaciones acumuladas. En apenas doce meses, las reservas se han triplicado y las lluvias ya superan las del anterior año hidrológico, alcanzando registros asociados a periodos de retorno de hasta doscientos años.

Charco Redondo

El paso de la borrasca Francis tuvo también un gran impacto en el embalse de Charco Redondo, en Los Barrios, aunque ni por asomo soportó las precipitaciones de Guadarranque. Este lunes 5 de enero se sitúa al 70,52 % de su capacidad, con 55,83 hm³ almacenados sobre un total de 79,17 hm³.

La evolución del embalse en las últimas semanas refleja una mejora sostenida de sus reservas. El 29 de diciembre de 2025, el volumen embalsado era de 48,20 hm³, por lo que en apenas una semana Charco Redondo ha incrementado su almacenamiento en más de 7 hm³.

Las lluvias acumuladas desde el comienzo del año hidrológico alcanzan los 409,40 milímetros, un registro muy superior al de la semana anterior, cuando se situaban en 265,40 mm. Esta aportación ha sido clave para reforzar las reservas del embalse y mejorar de forma notable su situación hídrica.

La comparación interanual subraya igualmente esta recuperación. En la misma fecha del año pasado, 5 de enero de 2025, Charco Redondo almacenaba 20,25 hm³, con unas precipitaciones acumuladas de 378,10 mm. El volumen actual casi triplica el registrado entonces, confirmando una evolución muy positiva de las reservas.