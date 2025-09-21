Ruta del churro en el Campo de Gibraltar: dónde desayunar felicidad crujiente

El Campo de Gibraltar no solo huele a mar, a brisa de levante o a retinto a la brasa. Por las mañanas, en cada rincón de la comarca, también huele a churros recién hechos. Da igual que los llames ruedas o palitos: el ritual del desayuno se viste de tradición, chocolate espeso y trato cercano.

Algeciras

La Churrería JR Chocolatería Elaboración Artesana, con 4,6 estrellas, acumula colas cada fin de semana en la Carretera de Cádiz, muy cerca del bar Durante.

“Trato inmejorable. Las muchachas son súper simpáticas, super agradables con nuestro bebé, que siempre le dan un churrito para la espera. Rutina nuestra de todos los domingos empezar el día con las mejores ruedas de toda Algeciras”, comenta una clienta.

Eso sí, muchos recuerdan con nostalgia el toque del padre, ya jubilado, aunque coinciden en que el chocolate sigue siendo “de lo mejor de Algeciras”.

Tarifa

En plena calle Sancho IV el Bravo, la Cafetería Churrería La Palmera, también con 4,6 estrellas, invita a empezar el día con energía.

“Súper recomendable, el sitio estupendo, el personal increíble y tanto los churros como las tostadas súper buenas”, asegura una visitante. Otros destacan sus raciones generosas: “Deliciosos churros con chocolate. Una ración generosa, así que mejor venir con hambre”.

Los Barrios

La Churrería Alfonso, en la avenida del Tercer Centenario, presume de 4,8 estrellas y una clientela entregada.

“La mejor churrería de la provincia de Cádiz. No me he comido unos churros más buenos en otro lado”, afirma un cliente. Aquí los hacen al instante y al gusto de cada uno, con rapidez y simpatía.

San Roque

En la calle Vallecillo Luján, el Bar Alex es ya una institución local con sus 4,9 estrellas. El secreto está tanto en la masa como en su dueño: “Muy buenos los churros, muy bueno el africano pero, sobre todo, espectacular el trato de Álex. Agradable, eficiente y muy buena gente”, comenta un visitante. Desde Chiclana incluso vienen solo a probar sus “ruedas y papitas”.

La Línea

Elegir churrería en La Línea no es sencillo, pero la de Pacheco, en la avenida María Guerrero, brilla con 4,8 estrellas. Sus clientes lo conocen desde los años 70 y destacan tanto la calidad como la innovación. “Los churros están exquisitos, el chocolate perfecto. Más de un hostelero debería tomar apuntes de esta increíble churrería”, señala un vecino.

Jimena

En plena A-405, la Churrería Come y Calla sorprende al viajero con sus 4,8 estrellas. Allí manda José Amaya, churrero y guitarrista: “Todo exquisito y servido con un arte que no cabe en la churrería”. Otros clientes lo resumen con emoción: “Los mejores churros que me he comido en todos mis años de vida”.

Al final, cada churrería tiene su estilo, pero todas comparten algo: son lugares donde el desayuno se convierte en un momento de encuentro, de charla y de sonrisas. Porque en el Campo de Gibraltar, pocas cosas saben tan a hogar como un buen churro con chocolate.