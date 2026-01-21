"Un fisio en mi casa”: la iniciativa de Álvaro que transforma la rehabilitación en el Campo de Gibraltar

Álvaro tomó una decisión clave hace dos años: volver a casa y emprender. Tras formarse y trabajar fuera, este fisioterapeuta optó por regresar para poner en marcha “Un fisio en mi casa”, una iniciativa de fisioterapia a domicilio en el Campo de Gibraltar centrada, sobre todo, en pacientes con patologías neurológicas.

Su proyecto nació en octubre de 2023, impulsado por la necesidad de encontrar un trabajo con mayor impacto real en la vida de las personas. “No estaba satisfecho con lo que hacía y tenía dos opciones: irme al extranjero o volver a mi ciudad y emprender”, explica. Eligió lo segundo y apostó por un modelo cercano, personalizado y adaptado al día a día de cada paciente.

Fisioterapia neurológica en casa en el Campo de Gibraltar

“Un fisio en mi casa” está especialmente pensado para personas que no pueden desplazarse, muchas de ellas mayores, aunque Álvaro aclara que también trabaja con pacientes jóvenes, incluso de 40 o 50 años, cuyo estado físico afecta directamente a su vida familiar y laboral.

Atienden casos de ictus, párkinson, esclerosis múltiple, traumatismos craneoencefálicos o tumores cerebrales, entre otras patologías neurológicas.

Autonomía, dignidad y adaptación al día a día

Uno de los pilares del proyecto es fomentar la autonomía personal. “Que una persona pueda seguir haciendo por sí misma las actividades diarias es lo que más dignidad le da”, señala. Cuando no es posible realizar una tarea como antes, se buscan adaptaciones para que el paciente mantenga su independencia el mayor tiempo posible.

Álvaro también trabaja de forma directa con el entorno familiar, ofreciendo estrategias prácticas para el día a día, especialmente cuando el paciente se queda solo en casa. Esa implicación genera confianza: “Nunca he notado recelo por entrar en las viviendas de los pacientes; desde la primera valoración se crea un vínculo muy cercano con ellos”.

Un proyecto con impacto social en Algeciras

Dos años después de su puesta en marcha, “Un fisio en mi casa” se ha consolidado como una alternativa real a la fisioterapia tradicional, acercando la rehabilitación a los hogares del Campo de Gibraltar y mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Un ejemplo de emprendimiento local que combina profesionalidad, cercanía y compromiso social, desde Algeciras y para su gente.