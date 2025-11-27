La Junta refuerza la Fisioterapia en el interior del Campo de Gibraltar: más personal, nuevas salas y tecnología puntera

El subdelegado de la Junta y la delegada de Sanidad visitan las salas de Jimena y Tesorillo, donde se ha incorporado personal y nuevo equipamiento.

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este ha dado un impulso significativo a los servicios de Fisioterapia de los centros de salud de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, una mejora que también alcanzará a los vecinos de Castellar de la Frontera, San Pablo de Buceite, Torreguadiaro, Guadiaro, San Enrique de Guadiaro (en San Roque) y Secadero.

La actuación combina refuerzos de personal, renovación tecnológica y la reforma integral de las salas de Rehabilitación y Fisioterapia de Jimena y Tesorillo.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, han visitado las instalaciones acompañados por el gerente del Área Sanitaria, Sergio Calderón, y profesionales de los centros para comprobar in situ el resultado de las mejoras. Pajares destacó la apuesta de la Junta por la Atención Primaria y recordó que la administración ha destinado 105.000 euros a la rehabilitación de las tres salas de Fisioterapia del Área: las dos ahora renovadas y una tercera ubicada en San Roque.

Más profesionales y atención ampliada

En Jimena de la Frontera, el servicio funciona en horario de mañana e incorpora a un terapeuta ocupacional de nueva contratación, compartido con San Martín del Tesorillo. Junto al fisioterapeuta del centro, atienden a 16 pacientes en sala y realizan tres visitas domiciliarias cada día. En El Tesorillo, también en turno de mañana, se atiende a 20 pacientes en la sala y a dos en sus domicilios, gracias al trabajo del fisioterapeuta y del terapeuta ocupacional compartido.

La Dirección del Área ya trabaja para añadir un segundo fisioterapeuta a cada una de las salas, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la cobertura asistencial.

Tecnología renovada para tratamientos más eficaces

Para responder mejor a las necesidades de los pacientes, ambos centros han incorporado nuevo equipamiento técnico: dos bicicletas, una presoterapia, tres equipos de ondas cortas, una magnetoterapia, dos TENS portátiles y una diatermia para cada unidad.

La adquisición se ha financiado con Fondos Minap, el plan estatal que impulsa la renovación de infraestructuras y equipamiento de Atención Primaria en todo el país. Según destacó Pajares, esta renovación supone “un salto cualitativo en los tratamientos disponibles para los pacientes del Área Sanitaria, favoreciendo la recuperación funcional y reduciendo los tiempos de rehabilitación”.