La Guardia Civil forma a sanitarios del Campo de Gibraltar para prevenir agresiones en los centros de salud.

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha puesto en marcha una serie de talleres especializados de prevención de agresiones destinados a profesionales de la Salud en el Campo de Gibraltar. La iniciativa busca proteger al personal sanitario ante el incremento de situaciones de violencia en su entorno laboral.

Los talleres se enmarcan dentro del Plan integral de protección a profesionales de la Salud, una orden de servicio de la Secretaría de Estado que tiene como objetivo dotar a los trabajadores sanitarios de herramientas efectivas para reconducir episodios violentos o de agresión en centros sanitarios y establecimientos farmacéuticos.

Formación teórica y práctica

Los cursos han sido impartidos por los responsables del Área de Formación de la Comandancia de Algeciras y abordan contenidos clave como técnicas de comunicación verbal y no verbal, habilidades sociales, e identificación de emociones y comportamientos de riesgo que pueden derivar en situaciones conflictivas.

La formación combina una parte teórica inicial con ejercicios prácticos de gran valor didáctico. Durante las sesiones, los profesionales tienen la oportunidad de presenciar recreaciones de agresiones reales, mientras que los agentes de la Guardia Civil les enseñan estrategias concretas para reconducir estos episodios y evitar que la tensión se acreciente.

Amplia cobertura territorial

Los talleres han sido dirigidos tanto a profesionales sanitarios de las Áreas de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar como a personal técnico y auxiliar de farmacia de la comarca. Las sesiones se han celebrado en diversos centros sanitarios de San Roque, Tarifa y Jimena de la Frontera, además de en las instalaciones de la cooperativa farmacéutica Bidafarma, situada en Palmones-Los Barrios.