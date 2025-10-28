Repulsa de los sanitarios del Punta de Europa por la agresión a una enfermera

El colectivo de profesionales sanitarios del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras se ha concentrado este martes en repulsa por la agresión física sufrida por una enfermera.

Los trabajadores del SAS en el centro hospitalario han parado su actividad y guardado varios minutos de silencio mostrando carteles en los que recuerdan que la violencia nunca es la forma de obtener ningún fin.

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste informó el lunes que una enfermera fue agredida físicamente en el centro hospitalario, cuyos responsables activaron su plan de prevención y atención a las agresiones después del lamentable episodio de violencia.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Dirección del Área Sanitaria lamentaron lo sucedido y mostraron su apoyo a esta profesional. En una nota de prensa, Salud subrayó que la Junta de Andalucía trabaja incansablemente contra esta lacra, "cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden".

La Consejería de Sanidad recuerda que cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el plan de prevención y atención a las agresiones, como la creación de la figura del profesional guía; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

La provincia de Cádiz cuenta, además, con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el plan de prevención y atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.