Una enfermera sufre una agresión física de un paciente en el Hospital Punta de Europa de Algeciras

Nueva agresión a una sanitaria en la comarca. El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste ha comunicado que una enfermera ha sido agredida físicamente por un paciente en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. Los responsables del centro hospitalario han activado su plan de prevención y atención a las agresiones después del lamentable episodio de violencia.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Dirección del Área Sanitaria han lamentado lo sucedido y ha mostrado su apoyo a esta profesional. En una nota de prensa, Salud ha subrayado que la Junta de Andalucía trabaja incansablemente contra esta lacra, "cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden".

Este martes día 28 de octubre a las 11:00 horas está prevista una concentración de repulsa en la puerta principal del Hospital Punta de Europa.

La Consejería de Sanidad recuerda que cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el plan de prevención y atención a las agresiones, como la creación de la figura del profesional guía; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

La provincia de Cádiz cuenta, además, con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el plan de prevención y atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

La semana pasada, sin ir más lejos, la Guardia Civil impartió en Jimena un taller de prevención de agresiones a profesionales sanitarios del Campo de Gibraltar.