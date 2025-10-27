Una paciente de Algeciras recibe un mensaje del SAS que le da como “normal” una mamografía que nunca se hizo.

Una vecina de Algeciras, cuyas iniciales son I.R.C., tenía cita el pasado 17 de octubre para una mamografía rutinaria en el centro de salud Algeciras Centro, conocido popularmente como el ambulatorio Menéndez Tolosa. Sin embargo, un fuerte resfriado le impidió acudir. Diez días después, este lunes 27, ha recibido un mensaje de texto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) notificándole el resultado de una prueba que nunca se realizó: “El SAS informa: el resultado de la mamografía realizada al paciente xxx el 17/10/2025 es NORMAL”.

“Me he quedado helada —relata I.R.C. a Europa Sur—. Yo no fui porque estaba enferma y de repente me llega un SMS diciendo que mi mamografía ha salido normal. ¿Cómo voy a confiar en el SAS después de suceder esto?”.

La paciente asegura que, tras recibir el mensaje, ha llamado al centro de salud para aclarar el error, pero desde Administración no han sabido darle una explicación. “Me dijeron que se lo pasarían al supervisor y que me llamarían”, cuenta.

El SAS revisa el expediente tras admitir un posible “cruce de datos” en el envío del resultado de una mamografía no realizada

Poco después, una directiva del Hospital Universitario Punta Europa ha contactado con ella para disculparse e intentar aclarar lo ocurrido. “Me ha dicho que habrá sido un problema de cruces, de teléfonos o de datos, y que lo van a investigar. Pero, sinceramente, me parece una metedura de pata tremenda”, añade la afectada, que califica lo ocurrido como “una bestialidad”.

El SAS se encuentra revisando el expediente de la paciente y ha prometido enviar a este periódico una explicación oficial en las próximas horas.

En plena crisis de confianza en el sistema de cribado

El incidente se produce en un momento especialmente delicado para la sanidad andaluza, tras destaparse las presuntas irregularidades en la gestión de los resultados de mamografías de miles de mujeres en la comunidad.

La Fiscalía de Sevilla investiga actualmente varias denuncias presentadas por la asociación Amama, que alertó de posibles manipulaciones o desapariciones de informes e imágenes en los historiales clínicos accesibles a través de la plataforma ClicSalud.

Según fuentes del propio SAS, parte del problema se originó en 2022, cuando altos cargos decidieron dejar de avisar por teléfono o carta a las mujeres con resultados dudosos, delegando la comunicación en un nuevo sistema informático que nunca llegó a funcionar correctamente. Paralelamente, se desactivaron comisiones de seguimiento que durante décadas habían permitido detectar posibles fallos en el cribado.

La afectada en Algeciras resume su desconfianza con una pregunta que muchos usuarios del sistema sanitario comparten: “Si puedo recibir un resultado de una prueba que no me he hecho, ¿qué garantía tengo de que los resultados reales son ciertos?”