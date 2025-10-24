La Guardia Civil imparte un taller de prevención de agresiones a profesionales sanitarios del Campo de Gibraltar

Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este han participado en el centro de salud de Jimena de la Frontera en un un taller de prevención de agresiones al personal sanitario impartido por la Guardia Civil y en el marco del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La actividad ha estado coordinada conjuntamente por el Área de Formación de la Guardia Civil, los responsables de las Zonas Básicas de Salud de Jimena y Castellar de la Frontera así como por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área Campo de Gibraltar Este. En ese sentido, ha consistido en una sesión teórico-práctica dirigida a un grupo reducido de profesionales sanitarios, favoreciendo el trabajo en parejas y la participación activa.

El objetivo de la jornada ha sido reforzar la coordinación institucional con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como fomentar un entorno laboral más seguro, dotando a los profesionales de herramientas preventivas y reactivas ante posibles situaciones de agresión.

Desde el Área de Gestión Sanitaria, y a través de su gerente, Sergio Calderón, se ha agradecido la disponibilidad, implicación y colaboración de los miembros de la Guardia Civil, así como de los responsables y trabajadores sanitarios, por su compromiso en la construcción de entornos de trabajo más seguros y saludables.

La Consejería de Sanidad cuenta con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, que entró en vigor hace dos años. Uno de ellos es la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, que pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.

En dicha comisión provincial, presidida por la delegada territorial de Salud y Consumo, se cuenta con la participación del interlocutor sanitario, el interlocutor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como de Algeciras. También están presentes la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, así como los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.