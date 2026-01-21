Esta asociación de los Barrios alcanza su tope de socios y suma lista de espera

El Casino, una asociación sociocultural fundada en los años sesenta por vecinos de la ciudad, ha alcanzado el límite de socios que permite su aforo y mantiene una lista de espera para nuevas incorporaciones, en un momento de elevada actividad social y cultural.

La entidad cuenta con 200 socios y reúne en muchas de sus actividades a cerca de 400 personas, al participar los miembros junto a sus parejas y familiares. La junta directiva descarta ampliar el número de asociados como objetivo a corto plazo por las limitaciones de espacio de la sede.

Una entidad histórica nacida en los barrios

El Casino se constituyó a finales de los años sesenta y principios de los setenta, primero en un local alquilado y, posteriormente, en la sede actual, adquirida por los socios fundadores y construida sobre antiguas viviendas.

La entidad El Casino, una asociación con casi 100 años de historia / Daniela Alias

De los más de cincuenta vecinos que impulsaron el proyecto en sus inicios, en la actualidad permanecen con vida tres de ellos, según ha explicado la directiva.

Programación cultural durante todo el año

Las actividades organizadas suelen congregar a varios centenares de asistentes. Entre ellas figuran comidas de convivencia, encuentros en el campo y la participación con caseta propia en la feria de Los Barrios.

La programación anual es diseñada por la junta directiva y aprobada en la asamblea general de socios que se celebra a comienzos de cada año, si bien se mantiene abierta a modificaciones.

Entre las próximas propuestas destaca un ciclo de conferencias previsto para febrero con motivo del cincuentenario de la Transición en España, junto a otras actividades culturales y sociales.