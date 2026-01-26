Éxito rotundo de la moda flamenca del Campo de Gibraltar en la Pasarela Tío Pepe Jerez 2026

El Campo de Gibraltar cerró su participación en la Pasarela Tío Pepe Jerez 2026 con un balance muy positivo tras la jornada celebrada el sábado, en la que el diseño flamenco de la comarca volvió a situarse en primer plano. La presencia de varios creadores campogibraltareños confirmó la solidez de un sector que conjuga tradición, identidad propia y una clara apuesta por la evolución.

El mayor reconocimiento de la cita llegó de la mano de la firma linense 'Salitre y Azahar', que fue distinguida con el Certamen Volantes de Cádiz, un galardón que refuerza la proyección de la marca y pone de relieve el peso creativo de La Línea de la Concepción dentro del panorama de la moda flamenca andaluza.

Diseños con sello propio

Junto a 'Salitre y Azahar', otros nombres del Campo de Gibraltar presentaron propuestas que ofrecieron una lectura personal del traje de flamenca. Gema Valero, Gloria Coca, Ángel Barrera, Rafael Leveque, Rocío Segovia y Alejandro Andana mostraron colecciones en las que convivieron el respeto por la tradición y la incorporación de nuevas líneas, tejidos y volúmenes.Sus creaciones destacaron por ser reflejo de un trabajo artesanal cuidado y de una mirada contemporánea sobre el diseño flamenco.

La Mancomunidad del Campo de Gibraltar acompañó a los diseñadores con un stand propio, desde el que se impulsó la promoción del diseño, la artesanía y la cultura como ejes de desarrollo del territorio. Esta presencia institucional contribuyó a reforzar la visibilidad del talento comarcal en un escaparate de primer nivel.

Mancomunidad del Campo de Gibraltar

En ese contexto, los complementos de Koki y Punto despertaron un notable interés por su originalidad y calidad, aportando un valor añadido a las propuestas presentadas.

Un sector en consolidación

La participación en la Pasarela Tío Pepe Jerez 2026 confirmó el buen momento de la moda flamenca del Campo de Gibraltar, que continúa ganando espacio y reconocimiento en las principales citas del sector. Diseñadores y firmas regresaron de Jerez con mayor proyección y con la sensación de que la comarca avanza, con paso firme, hacia una posición cada vez más relevante en el diseño flamenco andaluz.