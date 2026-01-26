Alejandro Sanz anuncia el estreno de su documental “Cuando nadie me ve”
El artista mostrará su lado más íntimo en un proyecto personal que promete revelar lo que ocurre fuera de los focos y que se entrenará en Movistar Plus+
Alejandro Sanz ha anunciado el estreno de su documental “Cuando nadie me ve”, que llegará a Movistar Plus+ el próximo 27 de enero, un proyecto con el que el cantante se adentra en su faceta más personal y menos conocida. El anuncio lo ha hecho público a través de sus redes sociales, acompañado de un tráiler que ya ha generado una fuerte expectación entre sus seguidores.
El avance, de tono sobrio y emocional, deja entrever un relato alejado del espectáculo y centrado en la vida interior del artista, sus silencios y los momentos que no suelen verse sobre el escenario.
El anuncio que ha encendido a sus seguidores
El adelanto compartido en redes ha sido recibido con miles de reacciones y comentarios. Muchos seguidores han destacado el tono sincero del tráiler y celebran que el artista apueste por un formato que permite conocer qué ocurre cuando se apagan los focos.
La elección del título refuerza esa idea de intimidad y vulnerabilidad, en línea con una etapa en la que Alejandro Sanz ha hablado abiertamente de aspectos personales y emocionales de su vida.
Estreno exclusivo en Movistar Plus+
Movistar Plus+ será la plataforma encargada de estrenar este documental, que se suma a su catálogo de producciones originales centradas en figuras destacadas de la cultura y la música. La fecha elegida, 27 de enero, marca el inicio de un año en el que el artista vuelve a situarse en primer plano, esta vez desde un enfoque más personal que profesional.
Con este documental el artista invita al público a acompañarlo en un viaje introspectivo que promete mostrar al artista tal y como es, cuando nadie lo mira.
