Alejandro Sanz anuncia el estreno de su documental “Cuando nadie me ve”

Alejandro Sanz ha anunciado el estreno de su documental “Cuando nadie me ve”, que llegará a Movistar Plus+ el próximo 27 de enero, un proyecto con el que el cantante se adentra en su faceta más personal y menos conocida. El anuncio lo ha hecho público a través de sus redes sociales, acompañado de un tráiler que ya ha generado una fuerte expectación entre sus seguidores.

El avance, de tono sobrio y emocional, deja entrever un relato alejado del espectáculo y centrado en la vida interior del artista, sus silencios y los momentos que no suelen verse sobre el escenario.

El anuncio que ha encendido a sus seguidores

El adelanto compartido en redes ha sido recibido con miles de reacciones y comentarios. Muchos seguidores han destacado el tono sincero del tráiler y celebran que el artista apueste por un formato que permite conocer qué ocurre cuando se apagan los focos.

La elección del título refuerza esa idea de intimidad y vulnerabilidad, en línea con una etapa en la que Alejandro Sanz ha hablado abiertamente de aspectos personales y emocionales de su vida.

Estreno exclusivo en Movistar Plus+

Movistar Plus+ será la plataforma encargada de estrenar este documental, que se suma a su catálogo de producciones originales centradas en figuras destacadas de la cultura y la música. La fecha elegida, 27 de enero, marca el inicio de un año en el que el artista vuelve a situarse en primer plano, esta vez desde un enfoque más personal que profesional.

Con este documental el artista invita al público a acompañarlo en un viaje introspectivo que promete mostrar al artista tal y como es, cuando nadie lo mira.