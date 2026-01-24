La dura confesión de Alejandro Sanz sobre la depresión que impacta a sus fans

Alejandro Sanz ha hablado sin filtros. El artista español ha sorprendido al público al poner nombre y definición a la depresión que sufrió, alejándose de los tópicos y describiéndola desde una vivencia íntima que ha impactado a miles de lectores. “No era tristeza, era una falta absoluta de sentimientos”, confiesa, en una reflexión que ha generado una fuerte reacción emocional.

Sus palabras no solo revelan una etapa oscura, sino que también ayudan a entender una realidad que muchas personas viven en silencio.

“No sentir nada”: cuando el éxito no protege

El cantante ha explicado en una entrevista con El País que la depresión no siempre se manifiesta como llanto o tristeza constante. En su caso, lo más duro fue la ausencia total de emociones, una desconexión que lo alejaba de todo, incluso de aquello que siempre le había dado sentido a su vida.

Sanz pone el foco en una idea clave: el éxito profesional, la fama o el reconocimiento no inmunizan frente a los problemas de salud mental. Una afirmación que desmonta mitos y acerca su experiencia a la de muchas personas anónimas.

Una confesión que conecta con miles de personas

El testimonio del artista ha sido recibido como un ejercicio de honestidad poco habitual en figuras públicas de su nivel. Hablar de depresión sin dramatismos, pero con crudeza, ha hecho que muchos se sientan identificados y acompañados.

Alejandro Sanz no busca dar lecciones, sino explicar cómo se siente alguien cuando deja de sentir, una frase que resume el impacto de su relato.

Visibilizar la salud mental desde la cultura

Con esta confesión, el músico se suma a otras voces del mundo cultural que han decidido hablar abiertamente de salud mental. Su testimonio aporta una mirada clara: la depresión no siempre se ve desde fuera y no siempre se entiende desde dentro.

Un relato directo, humano y necesario que vuelve a situar a Alejandro Sanz no solo como artista, sino como una voz influyente en un debate social cada vez más urgente.