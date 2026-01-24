De Calle 13 a El Casino: la historia del empresario que apuesta por la hostelería en Los Barrios

Samuel, propietario de los bares Calle 13 y El Casino, ubicado en la Asociación Sociocultural "El Casino" en la plaza de la Iglesia de los Barrios, ha logrado consolidar ambos espacios como referentes en la comarca gracias a su apuesta por la cocina de calidad, la atención personalizada y la innovación sin perder la esencia artesanal.

Tras abrir Calle 13, Samuel recibió la propuesta de la directiva de la asociación para embarcarse en El Casino, un local con un gran salón, chimenea y espacio exterior que permite grandes celebraciones y comidas familiares.

"Al principio tuve muchas dudas, porque suponía una inversión muy grande contando con que ya tenía el Calle 13, pero hay oportunidades que no puedes desaprovechar", asegura.

Cocina artesanal y experiencia gastronómica

En ambos locales, la carta combina tradición e innovación. Entre los platos más destacados se encuentran cuna de atún con guacamole y huevo de codorniz, crujientes de morcilla, carnes a la brasa y elaboraciones de mariscos como pulpos y calamares enteros.

Carta de El Casino / Daniela Alias

Para Samuel, sus empleados son uno de los pilares fundamentales de su historia. "Tanto en el Calle 13 como en El Casino tengo un equipo de trabajo excelente. Ambos chefs son unos profesionales. Les he confiado todo y me han sabido responder. Sin ellos mis negocios no saldrían adelante".

Así, este joven empresario ha logrando que ambos bares sean destinos atractivos para vecinos y visitantes de la comarca.