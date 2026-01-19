Un cocinero argentino consolida su restaurante en Tarifa

Tarifa cuenta desde hace años con un espacio donde la cocina argentina se presenta sin artificios. Los Argentinos, restaurante dirigido por Lucio, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan sabores reconocibles y una propuesta honesta basada en la calidad del producto.

Llegó a Tarifa hace ocho años atraído por el kitesurf y el viento. “Decidimos montar un negocio de comida para llevar. Al principio no funcionó bien y al mes lo transformamos en restaurante”.

De Argentina a Tarifa: un cambio de vida definitivo

Lucio no contempla el regreso definitivo a su país. “No pretendo volver. Me muero en España. A Argentina solo iré de vacaciones”, afirma. La tranquilidad y la calidad de vida pesan más que cualquier otra consideración. “Aquí se vive muy bien. Incluso en invierno, aunque el trabajo sea más tranquilo”.

Antes de emigrar, trabajó como cocinero en Argentina, una etapa breve. “Es un trabajo poco valorado allí”. Tras pasar por Ibiza con su mujer haciendo temporada, decidieron asentarse en Tarifa.

Una carta corta basada en la calidad

La propuesta gastronómica de Los Argentinos se apoya en la simplicidad. “Soy una sola persona en la cocina y no quiero complicarme ni perder calidad por tener muchos platos”, explica.

Como cortesía de la casa, el servicio arranca con una cremita de zanahoria, fresca y ligera, acompañada de picatostes crujientes. Entre los entrantes destaca la empanada argentina clásica de ternera, con una masa crujiente.

Empanada de ternera de Los Argentinos / Daniela Alias

El plato principal mantiene la línea tradicional: milanesa de ternera con tomate y queso fundido, uno de los iconos de la cocina argentina y uno de los más demandados del restaurante.

Milanesa clásica de Los Argentinos / Daniela Alias

Postres caseros y fidelidad del público

La carta se completa con postres caseros, entre ellos la clásica chocotorta argentina, elaborada con chocolate y crema de dulce de leche. “Todo es casero”, subraya Lucio.

Con clientela local, turística y una importante presencia de argentinos residentes durante todo el año, Los Argentinos se ha consolidado como un restaurante que apuesta por la cercanía, la coherencia y una cocina sin excesos.