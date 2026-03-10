Un febrero atípico: lluvias generosas y temperaturas elevadas

Febrero se salió de la media con precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal. Así lo refleja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el avance del informe climático de febrero de 2026, un mes "con carácter muy cálido en cuanto a temperaturas y muy húmedo en lo que a precipitaciones se refiere", según el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Al sur de Andalucía y, especialmente en la zona del estrecho de Gibraltar, febrero fue una continuación de un enero muy pasado por agua y con fuertes rachas de viento dentro de ese tren de borrascas que continuó soltando agua y llenando los pantanos hasta sus límites, además de provocar grandes destrozos en muchos municipios. El sol apenas asomó algunos días por estas latitudades, pero el termómetro también osciló por encima de lo normal, una medida subida en buena medida por los valores cálidos del levante y las islas.

Precipitaciones

Febrero tuvo carácter muy húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de 123,9 mm en la España peninsular, cifra que representa el 241% del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020), según explica el informe de la Aemet. En febrero llovió, por lo tanto, casi dos veces y media más de lo normal. Fue el quinto febrero más lluvioso de la serie y el segundo del siglo XXI tras 2010, aunque prácticamente empatados, pues aquel año se registraron 125,1 mm.

La precipitación de febrero de 2026 presentó carácter húmedo o muy húmedo en la mayor parte de la Península, con zonas de carácter extremadamente húmedo en áreas extensas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, interior de Andalucía, sur de Galicia y áreas del Pirineo aragonés y navarro. En contraste, el mes resultó seco o muy seco en algunos tramos del litoral mediterráneo, especialmente en puntos del litoral de la Comunitat Valenciana y del sureste peninsular. Febrero fue muy seco en Baleares y seco en Canarias.

Durante febrero de 2026 se registraron precipitaciones muy abundantes y persistentes en amplias zonas del territorio. Las precipitaciones diarias máximas en estaciones principales se observaron en Izaña, con 91 mm el día 26, seguida de Ceuta, con 80 mm el día 7, y Hondarribia-Malkarroa, con 66 mm el día 9. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, los valores más elevados se registraron en Vigo/aeropuerto, con 499 mm, seguido de Pontevedra, con 407 mm, Ceuta, con 367 mm y Santiago de Compostela/aeropuerto, con 351 mm.

En el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, la Sierra de Luna y Grazalema estuvieron a la cabeza con volúmenes de récord en cuanto a precipitaciones.

Anomalías de las temperaturas medias en febrero de 2026 respecto al período 1991-2020.

Temperaturas

El mes de febrero fue muy cálido en la España peninsular. Su temperatura media, de 9,5 °C, se situó 2,4 °C por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1991-2020). Fue el cuarto febrero más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI por detrás de 2020 y 2024.

El mes de febrero tuvo carácter muy cálido en prácticamente toda la Península, salvo en algunas zonas del noroeste, de la costa sur y del interior, donde predominó el carácter cálido. Se llegó a carácter extremadamente cálido en áreas pequeñas del Levante y otros puntos del interior peninsular. En Baleares tuvo un carácter en general extremadamente cálido, mientras que en Canarias fue mayoritariamente muy cálido.

A lo largo del mes hubo varios episodios cálidos importantes. Destacó, por su intensidad y duración, el registrado entre los días 21 y 28 de febrero. En los episodios de la primera parte del mes lo más notable fue que las temperaturas mínimas se mantuvieron muy altas para la época, con un episodio entre los días 9-13, y otros dos menos intensos, entre el 4 y 6 y entre el 16 y 18. No hubo episodios fríos destacables.

En cinco estaciones principales la temperatura media de febrero fue la más alta de sus respectivas series históricas; además, en otras siete estaciones principales la media de las mínimas del mes fue la más alta registrada en febrero. Las temperaturas más altas correspondieron a estaciones en Canarias: en Tenerife Sur/Aeropuerto se alcanzaron 31,6 °C y en Santa Cruz de Tenerife 30,2 °C, ambas el día 23. En cuanto a las temperaturas mínimas registradas en estaciones principales, destacan los -7,1 °C del Puerto de Navacerrada el día 14. Además, el día 21 se registraron -5,2 °C en Molina de Aragón, -3,9 °C en Burgos/aeropuerto y -3,0 °C en Teruel.